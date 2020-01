New York'ta açılacak yeni şube ve tesislerinde 'elçi' olarak Ronaldinho'yu kullanacağını açıklayan Barcelona, kadınlar içinse Danimarkalı Line Roddik Hansen ile anlaştığını duyurmuştu. Barcelona, New York'ta yeni açılacak Park Avenue ofisinin açılışını yapmaya hazırlanıyor. Çarşamba günü sabah saatlerinde New York'taki Empire State, Barcelona'nın resmi renkleri bordo-maviye dönüşecek. Empire State'in renkleri gece boyunca bordo-mavi kalacağı açıklandı.