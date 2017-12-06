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Empati için 1 dakikalığına engelli oldular

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi, ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ nedeniyle, '1 dakika engelli olur musunuz?'  etkinliği düzenledi

06 Aralık 2017 17:18

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi, ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ nedeniyle, \'1 dakika engelli olur musunuz?\'  etkinliği düzenledi. Programda vatandaşlar tekerlekli sandalye kullanarak veya gözleri kapatılarak 1 dakikalığına engelli oldu.
Bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Durdu Yetkinşekerci, Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Tolay, Engelliler Daire Başkanı Yusuf Çelebi ve engelliler katıldı. Etkinlik öncesinde konuşan Yusuf Çelebi, engellileri kan verme ve organ bağışlamaya davet ederek, “Bizim sorunumuz toplumun sorunu ise, toplumun sorunu da bizim sorunumuzdur. Eğer başka ailelerin bireyleri böbrek problemi nedeni ile evlerinden çıkmıyor ise, aradıkları kanı bulamadıkları için aileler bireylerini kaybediyorlarsa eğer kalp yetmezliği gibi bir sıkıntı varsa bu vücut toprak olacaktır başka bir şey değil. O zaman toprak olmak yerine bu vücut can kurtarsın” dedi.
Konuşmaların ardından Yusuf Çelebi, organ bağış sözleşmesini imzalayarak bütün organlarını bağışladı. Alandaki bazı engelliler de organlarını bağışlayarak, Kızılay’ın kurduğu stantta kan bağışında bulundu. Durdu Yetkinşekerci ise, tekerlekli sandalyeye oturarak alana kurulu rampa ve engellerin arasından geçmeye çalıştı. Bazı vatandaşlar ise, gözlerini kapatarak görme engellilerin kullandığı bastonla yürümeye çalıştı.

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