EMO: Türk Telekom'da yandaş kadrolarına yer açmak bahanesi ile emekliliğe teşvik uygulamaları devreye sokuldu

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), "Türk Telekom'da yeniden yapılanma adı altında yandaşlara kadro açmak için deneyimli personelin emekliliğe zorlandığı, kurumsal hafızanın silinmeye çalışıldığı" iddiasında bulundu. Yapılan yazılı açıklamada, “Siyasi iktidar tarafından kendi yandaş kadrolarına yer açmak bahanesi ile emekliliğe teşvik uygulamaları düzenli ve zorunlu biçimde devreye sokulmuştur” denildi.

Durumu ‘bitmeyen senfoni' olarak tanımlayan EMO yönetiminin açıklamasında, “Yeniden yapılanma adı altında nitelikli ve deneyimli meslektaşlarımız emekliliğe zorlanıyor” denildi. Türk Telekom'un yeniden yapılanma sürecine ilişkin defalarca yurt dışı danışmanlık firmalarından hizmet satın aldığının belirtildiği açıklamada, “Bu firmalara büyük paralar ödendi. Bu firmaların yaptığı uygulamalar nedeniyle deneyimli kadrolar emekliliğe zorlandı. Bugün yaşanan yönetim, altyapı ve mali zafiyetin en büyük nedeni, şirketin yönetim kadrolarının siyasi iktidarın iç çekişmeleri kapsamında biat ve siyasi aidiyetlerine göre belirlenmesidir” denildi.

Türk Telekom'da özelleştirme sürecinin başladığı 2006'dan bu yana genel müdürlük dahil yönetim kadrolarının sık sık değiştirildiği belirtilen açıklamada, “Yönetim krizinin faturası deneyimli ve nitelikli meslektaşlarımıza, çalışanlara kesilemez. Özelleştirme aynı zamanda büyük istihdam kaybına yol açtı. 15 yılda, 17 bin istihdam eksilmesi görüldü. Personel giderlerinde tasarruf yapıldığı iddia edilirken, 2010-2015 yılları arasında rekor düzeyde temettü dağıtıldı” ifadeleri kullanıldı.