EMO: Bu ülkenin mühendisleri olarak mesleğimizi ülkemiz ve insanımızın hizmetine sunacağız

İstanbul, 17 Nisan (DHA) - TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası\'nın (EMO) 46. Dönem Olağan Genel Kurulu Sonuç Bildirgesi`nde, Türkiye tarihinin en çalkantılı siyasal ve toplumsal krizinin yaşandığı bir dönemden geçildiğine işaret edildi ve \"Bu ülkenin mühendisleri olarak bizler; mesleğimizi bilim ve aklı vicdanlarımızla harmanlayıp ülkemiz ve insanımızın hizmetine sunacağız\" denildi.

EMO\'dan yapılan açıklamada, \"Genel Kurul\'a ülkenin dört bir yanından katılan delegeler, yaşadığımız ülke coğrafyasının mesleki ve demokratik sorunlarına dair yaşam pratiğini taşıdı\" denildi ve şu konuların altı çizildi:

\"Ülkenin enerjide dışa bağımlılığını artıran projelerin, ithal kömüre dayalı termik santralların ülke ihtiyacına değil, egemen kesimlerin kar hırsına göre kurulması kabul edilemez.

\"Amasra`da, Alpu`da tarımsal alanları katledecek termik santrallara karşı çıkan toplumsal dinamiklerin taleplerine kulak verilmelidir.

\"Bu ülkenin mühendisleri olarak bizler; mesleğimizi bilim ve aklı vicdanlarımızla harmanlayıp ülkemiz ve insanımızın hizmetine sunacağız.

\"Toplumsal refahın gelişimi için mühendislik andımızın çerçevelediği sınırlar ve üyesi olmaktan gurur ve onur duyduğumuz TMMOB`nin yol göstericiliğinde ülkemizdeki toplumsal muhalefet dinamikleriyle omuz omuza daha adil, daha özgür ve farklı dillerin, kültürlerin ve halkların kardeşçe yaşayabileceği demokratik bir Türkiye`nin inşası için mücadele edeceğiz.\"