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Emniyetten ‘zararlı e-posta’ uyarısı

"ssm@egm.gov.tr" adresiyle gelen maillerin içerisinde zararlı yazılım bulunduğu bildirildi

25 Şubat 2016 00:01

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden, "ssm@egm.gov.tr" adresinden yollanan e-postaların zararlı yazılım içerdiği uyarısı yapıldı. Yapılan yazılı açıklamada “Olayla ilgili zarar gören kurum ve kuruluşlarının İl Emniyet Müdürlükleri bünyesindeki Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerine müracaatta bulunmaları istendi” denildi.

Hürriyet’in haberine göre, Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, sahte oluşturulduğu anlaşılan "ssm@egm.gov.tr" mail adresinden kamu kurum ve kuruluşlarına, içerisinde zararlı yazılım bulunan e-posta gönderimleri yapıldığı bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğüne ait böyle bir e-posta sunucusunun olmadığı ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Emniyet Genel Müdürlüğüne ait e-posta sunucularından gönderilmeyen ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığından gönderiliyor gibi görünen e-posta içeriğinde bulunan "Word" dokümanının zararlı yazılım içerdiği tespit edilmiştir. E-postanın ekini açan kişilerin bilgisayarlarının ağ bağlantısını kesip önemli verilerini yedekledikten sonra sistemlerindeki zararlı yazılımı temizlemeleri gerekmektedir" Olayla ilgili zarar gören kurum ve kuruluşlarının İl Emniyet Müdürlükleri bünyesindeki Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerine müracaatta bulunmaları istendi.

 

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