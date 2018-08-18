Emniyetten ‘taksici kadın kaçırdı' haberine açıklama: Sözlü veya elle taciz yok

Antalya Emniyet Müdürlüğü, bir taksicinin müşterisi olan kadını kaçırdığı iddiaları hakkında açıklama yaptı. Açıklamada kadının "herhangi bir sözlü veya elle tacize maruz kalmadığı” ifade edildi.

Dün Posta’dan Candan Tolga Işık, Antalya’da bir kadının taksici tarafından kaçırıldığını, telefonundaki bir uygulamadan konum paylaşarak kurtulduğunu yazdı.

Yazıda şu ifadeler yer aldı:

"Hadise dün gece Antalya’da yaşandı. Bir kadın Antalya’da taksiye biniyor. Taksici alakasız yollardan gitmeye başlayınca kadın şüphelenip arkadaşlarına 'Bu adam beni kaçırıyor, yardım edin' diye mesaj atıyor. Genç kadın aynı anda arkadaşlarıyla mevcut konumunu da paylaşıyor. Arkadaşları polise haber verip taksiye yetişiyor ve önünü kesiyorlar. Taksiciyi bir temiz dövüyorlar. 40 küsur yaşlarındaki taksici ifadesinde kendisini şöyle savunuyor (!): 'Çok güzel kızdı dayanamadım, çok alkollüydü, ne yapayım giymeseydi o şortu...' Öğrendim ki taksici dün tutuklanıp cezaevine gönderilmiş."

Antalya Emniyet Müdürlüğü, köşe yazısının bazı haberleştirilmesinin ardından bir açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında; 'Antalya’da taksici terörü', 'Kendisini kaçıran taksiciden konum paylaşım kurtuldu', 'Antalya’da taksici terörü! Çok güzel kızdı dayanamadım' başlıklarıyla haberlerin yapıldığı görülmüştür.

İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan araştırmada, ilimiz Polis Sorumluluk Bölgesinde haberin konusu ile ilgili herhangi bir müracaatın bulunmadığı ve adli işlemin yapılmadığı anlaşılmıştır.

Konu ile ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan araştırma sonucunda; taksici tarafından tacize uğradığı iddia edilen şahsa ulaşılarak, haberde iddia edilen konu ile ilgili alınan beyanında, söz konusu haberlerin asılsız olduğunu, binmiş olduğu taksi şoförünün bilmediği bir güzergaha dönünce kendisinin panikleyerek arkadaşlarına mesaj attığını ve taksiden indiğini, herhangi bir sözlü veya elle tacize maruz kalmadığını, bu konu ile ilgili herhangi bir müracaatının bulunmadığını ve kimseden davacı ve şikayetçi olmadığını beyan etmiştir."