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Emniyetten sürücülere uyarı: Yeni hız takip sistemi geliyor

1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren otoyollarda araçların seyri sırasında ortalama hızları tespit edilecek

16 Mayıs 2017 22:33

Emniyet Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle, 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren otoyollarda araçların seyri sırasında ortalama hızlarının tespit edileceğini ve ihlali bulunanlara cezai işlem uygulanacağını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, protokol kapsamında; araçların otoyollarda giriş yaptığı HGS/OGS noktası ile çıkış yaptığı HGS/OGS noktası arasında kat etmiş olduğu mesafe ve süre bilgilerinden araçların ortalama hızlarının tespit edilerek yasada belirtilen hız limitlerini aşan araçların tescil plakalarına Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddesi uyarınca trafik idari para cezası tatbik edilmesi mümkün olacak. 
 

“1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacak”

 

Türkiye genelinde 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacak olan bu sistemle; sürücülerin otoyollarda kullandıkları araç sınıflarına tanınan hız limitleri üzerinde araç kullanmaları ve bu nedenle gerçekleşen kazaların sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek, egzoz emisyonlarının doğaya verdiği zararı en aza indirmek, aşırı hıza bağlı yüksek yakıt sarfiyatının ithalat üzerindeki yükünü hafifletmek amaçlandığı kaydedildi. Sistem Ankara-İstanbul, İstanbul-Edirne, İzmir-Aydın, Niğde-Şanlıurfa, Adana-Mersin ve Adana-Şanlıurfa otoyollarında eş zamanlı olarak 01 Temmuz 2017 tarihinden itibaren başlayacak.

 

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