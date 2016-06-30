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Emniyetten sosyal medya çağrısı: Terör faaliyetlerini destekleyen ve suç unsuru içeren profilleri bize bildirin

Çağrıda, vatandaşların ihbarda bulunmak için kullanacağı e-posta adresleri de yayımlandı

30 Haziran 2016 22:00

Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün sosyal medyadan terör faaliyetlerini destekleyen ve suç unsuru içeren profiller ile sayfaların kendilerine bildirilmesini istedi.

Vatandaşların ihbarda bulunmak için kullanacağı e-posta adreslerinin yer aldığı duyuru şöyle:

"Sosyal medya üzerinden terör faaliyetlerini destekleyen ve suç unsurları içeren profil ve emniyet birimlerinin aşağıda verilen e-posta adreslerine bağlantı adresi ve ekran görüntüsü ile birlikte bildirebilirsiniz"

İhbar için verilen e - posta adresleri şöyle:

siber.onleme.arastirma@egm.gov.tr

siber@egm.gov.tr

siber.ankara@egm.gov.tr

siber.istanbul@egm.gov.tr

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