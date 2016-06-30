Emniyetten sosyal medya çağrısı: Terör faaliyetlerini destekleyen ve suç unsuru içeren profilleri bize bildirin

Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün sosyal medyadan terör faaliyetlerini destekleyen ve suç unsuru içeren profiller ile sayfaların kendilerine bildirilmesini istedi.
Vatandaşların ihbarda bulunmak için kullanacağı e-posta adreslerinin yer aldığı duyuru şöyle:
"Sosyal medya üzerinden terör faaliyetlerini destekleyen ve suç unsurları içeren profil ve emniyet birimlerinin aşağıda verilen e-posta adreslerine bağlantı adresi ve ekran görüntüsü ile birlikte bildirebilirsiniz"
İhbar için verilen e - posta adresleri şöyle:
siber.onleme.arastirma@egm.gov.tr
siber@egm.gov.tr
siber.ankara@egm.gov.tr
siber.istanbul@egm.gov.tr