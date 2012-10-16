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Emniyet'ten 'sahte e-posta' uyarısı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Bilişim Suçlarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığı (BSM) tarafından internet kullanıcılarına 'e-posta gönderilmediğini' açıkladı

16 Ekim 2012 20:55

Emniyet Genel Müdürlüğü, Bilişim Suçlarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığı (BSM) tarafından internet kullanıcılarına, e-posta gönderilmediğini açıkladı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, kendi adlarını kullanarak sahte e-postaların gönderilmesi üzerine bilgilendirme yapılmasının gerektiğini duyurdu.

hurriyet.com.tr'nin haberine göre; BSM'nin adı kullanılarak gönderilen e-postaların “kimden” kısmında “T.C Emniyet Genel Müdürlüğü Bilişim Suçları Daire Başkanlığı”, “kime” kısmında “bilisim@egm.gov.tr”, konu kısmında ise “yasa dışı sitelerde kumar oynandığına ilişkin bir soruşturma içeriği” ibarelerinin bulunduğu ifade edildi. Ayrıca söz konusu yazılı açıklamanın ek bölümünde zararlı yazılım içeren dokümanların yer aldığının tespit edildiği ifade edildi.

Söz konusu açıklamada, vatandaşların bir mağduriyete yol açmaması için e-posta veya benzeri şüpheli e-postaları açmamaları, açmışlarsa da bilgisayarlarını zararlı yazılımı yok edecek şekilde virüs taramasından geçirmeleri istendi.

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