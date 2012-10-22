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Emniyet'ten polislere uyarı: Sendikaya üye olana soruşturma açarız!

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Kılıçlar, polis sendikası kurulacağı yönündeki haberler üzerine bir genelge yayımladı

22 Ekim 2012 21:26

Kuruluş hazırlığı yapılan “Polis-Sen” için açıklamada bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü, sendikaya üye olacak polisler hakkında disiplin soruşturması açılabileceği uyarısında bulundu.

Kamu görevlileri tarafından kurulan veya kurulacak sendikalara ilişkin düzenlemenin 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nda yapıldığı belirtilen genelgede, şunlar kaydedildi

''Kanunun 15. maddesinin birinci fıkrasında emniyet hizmetleri sınıfı ve emniyet teşkilatında çalışan diğer hizmet sınıflarına dahil personelin kurulan sendikalara üye olamayacakları hükme bağlanmıştır.

Kanun maddesine aykırı davranış, disiplin soruşturmasına konu olabileceğinden belirtilen hususun teşkilatımızda görevli tüm personele tebliğ edilmesini ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini önemle rica ederim.''

 

Yılmaz: Bizi ciddiye almadılar

 

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı 2. Başkanı Abdurrahman Yılmaz, kısa adı ''Polis-Sen'' olan ''Emniyet Genel Müdürlüğü Bünyesinde Merkez ve Taşra Teşkilatlarında Çalışan Polis, Bekçi ve Sivil Memur Sendikası''nın kuruluş çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Yılmaz, “Sendika çalışmasını geçen sene sonunda kendi aramızda konuştuk, mayıs ayında da sosyal medya üzerinde bir tüzük hazırlığı yaparak herkesin beğenisine sunduk. 6 aydır bu çalışmayı yaptık, netice sona doğru geldi. Sanırım, o dönemde kimse bizi ciddiye almadı. Sendikanın kurulmayacağını düşündüler'' diye konuştu.

 

Başvuru 15 Kasım'da

 

15 Kasım'da Ankara Valiliği'ne müracaat edeceklerini dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti: “Genelgenin içeriğinde de 'polis sendika kuramaz, sendikaya üye olamaz, sendikaya üye olacak veya kuracak polisler hakkında kanuni soruşturma yapılacağı' söylenmiş. Zaten polis bunları biliyor, polis kanun adamıdır. Bize deseler ki 'Biraz erteleyin, biz bunu kanunla kuracağız' deseler yine bekleyeceğiz ama bu şekilde neticelenmeyecek.”

 

'Genelgeyle baskı yapılıyor'

 

Genelgenin kendilerini üzdüğünü belirten Yılmaz, “Biz, bunu polise yönelik bir baskı olarak gördük. İnşallah o niyetle de yapılmamıştır” diye konuştu.

Sendikanın kurucularının tamamının aktif olarak görev yapan polis memurları olacağına işaret eden Yılmaz, ''Kurucular, soruşturmayı veya cezayı göze alan arkadaşlarımız. Genelge bizi engellemiyor'' dedi.

 

'Umarız bizi aihm'e götürmezler'

 

Yılmaz, ''Biz, uluslararası hukuku baz alarak, oradan aldığımız güçle müracaatımızı yapacağız. Umarım bizi AİHM'e götürmezler. 'Kendi iç hukukumuzla bunu çözeriz' diye düşünüyoruz. Ama nereye kadar girerse gideceğiz. Avrupa ülkelerinde şu anda sendikası olmayan bir polis teşkilatı yok” diye konuştu.

Abdurrahman Yılmaz, toplu sözleşme metninde ''polisin p'sinin bile geçmediğini'' ifade etti.

 

'Siyasi oluşum değil, hak arayışı'

 

Polislerin fazla çalışma, ek gösterge gibi pek çok sorunu olduğunu dile getiren Yılmaz, “Siyasi bir oluşum içinde değiliz. Biz, tamamen hak arayışı içerisindeyiz” dedi.

 

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