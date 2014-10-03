Emniyet'ten polisin Gezi'de çıkardığı göz için savunma: 100 bin lira tazminat fazla!

Gezi Parkı gösterileri sırasında plastik mermiyle gözünü kaybeden Volkan Kesanbilici'nin açtığı tazminat davasında savunma yapan Emniyet, "Kesanbilici'nin kendi kusuru sonucunda gözünü kaybettiğini" öne sürdü. Radikal’den İsmail Saymaz’ın haberine göre, bir göz için istenilen 100 bin TL'lik manevi tazminatın sebepsiz zenginleşmeye yol açacağını iddia eden Emniyet, 250 bin TL maddi tazminat için "hangi kıstaslara göre ileri sürüldüğü belli olmayan afaki talep" yorumunu yaptı.

İstanbul 'da, Gezi Parkı gösterileri sırasında bir polis panzerinden atılan plastik mermiyle gözünü kaybeden Volkan Kesanbilici, İçişleri Bakanlığı aleyhine tazminat davası açtı. Emniyet Genel Müdürlüğü yaptığı savunmada, Kesanbilici'nin kendi kusuru sonucunda gözünü kaybettiğini savundu. Kesanbilici'nin gözünden plastik mermi parçaları çıkarılmasına ve bu parçalar savcılığa teslim edilmiş olmasına rağmen Emniyet, "Bizde içi bilye ile dolu plastik mermi yoktur" dedi. Emniyet ayrıca, Kesanbilici'nin plastik mermiyle yaralanmasının kendi iddiasından ibaret olduğunu savundu.

İstanbul’da kırtasiyecilik yapan 38 yaşındaki Volkan Kesanbilici, geçen yıl 31 Mayıs günü Gezi Parkı eylemleri sırasında Tarlabaşı Bulvarı’nda polise ait bir zırhlı araçtan atılan plastik merminin sol gözüne isabet etmesiyle yaralanmıştı. Bir gözünü kaybeden Kesanbilici’nin gözünden plastik mermiye ait bilyeler çıkarılmıştı. Geçen 15 ayın sonunda şüpheli polisler tespit edilmezken, Kesanbilici'nin avukatları ise İçişleri Bakanlığı aleyhine İstanbul 8. İdare Mahkemesi'nde tazminat davası açtı.

‘Envanterde öyle bir silah yok’

Emniyet Genel Müdürlüğü mahkemeye gönderdiği savunmada, Kesanbilici'nin bir gözünü kaybetmesine ilişkin, "Olay idarenin kusurundan değil davacının kusurundan meydana gelmiştir" dedi. Gezi Parkı eylemlerinin "kanuna aykırı olarak" düzenlendiğini iddia eden Emniyet, bu gösterilerde polisin göstericilere "Dağılın" ihtarı yapmadan gaz bombası, plastik mermi veya herhangi bir güç kullanarak müdahale etmediğini savundu.

Kesanbilici'nin geçirdiği iki ameliyatta da gözünden plastik mermi parçaları çıkarılmasına ve bu parçaların savcılığa teslim edilmesine rağmen, savunmada, "Emniyet müdürlükleri envanterinde içi bilye ile dolu plastik mermi bulunmamaktadır" denildi. Savunmada ayrıca, Kesanbilici'nin yaralanması ile ilgili olarak da, "Söz konusu yaralanma, davacının iddiasıdır. Davacının gerçekten plastik mermiden dolayı yaralanıp yaralanmadığına ilişkin kendi iddiası dışında herhangi bir belge sunulmamıştır" denildi. Polisin yasal görevini yerine getirdiği ileri sürülen savunmada, "Zarar verici olay, idarenin kusurundan değil, davacının kusurundan meydana gelmiştir" denildi.

‘O göz 100 bin TL etmez’

Danıştay'ın koyun otlatırken bir mühimmat patlaması sonucu ölen bir çocuğun ailesinin açtığı tazminat davasını, "roketatar mühimmatına taşla vurarak patlamasına neden olduğu gerekçesiyle" reddetmesine ilişkin kararı emsal gösteren Emniyet, "kanunun verdiği bir yetkiye dayanan ve bu yetkinin sınırları içinde kalan bir fiilin zarara yol açsa bile hukuka aykırı sayılmayacağını" belirterek, davanın reddini istedi. Bir göz için istenilen 100 bin TL'lik manevi tazminatın sebepsiz zenginleşmeye yol açacağını iddia eden Emniyet, 250 bin TL maddi tazminat için "hangi kıstaslara göre ileri sürüldüğü belli olmayan afaki talep" yorumunu yaptı.