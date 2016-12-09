Emniyet'ten polise: Osmangazi ve Yavuz Sultan Selim'den geçen ücreti öder!

İstanbul Emniyeti, bünyesindeki araçlara Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinden geçişi yasakladı. Bir emniyet yetkilisi, iki köprüyü inşa edip işleten şirketlerin, polis araçlarının da ücret ödemesi yönündeki talebi üzerine bu kararın alındığını kaydetti.

Hürriyet'ten İsamil Saymaz'ın haberine göre, İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Seylan Demir’in 6 Aralık’ta bütün şubelere gönderdiği yazıda, "Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerini kullanmak isteyen araçlarımızın alternatif yolları kullanmaları gerekmektedir. Yapılan geçişlerin ücreti ve cezaları bütçemizden ödenmeyecektir" dendi.

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Bir emniyet yetkilisi, yasağa, söz konusu tarihe kadar iki köprüyü ücretsiz kullanabilen makam araçlarının da dahil olduğunu, iki köprüyü inşa edip işleten şirketlerin, polis araçlarının da ücret ödemesi yönündeki talebi üzerine bu kararın alındığını kaydetti.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde geçiş ücreti 9.90 TL ila 49.3 TL arasında değişiyor. Osmangazi Köprüsü’nden geçiş içinse 88.75 TL ödeniyor.