Emniyet'ten polis aracından ateş açılması sonucu 4 kişinin ölmesine ilişkin açıklama

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, geçen yıl zırhlı polis aracının kulesindeki makineli tüfekten açılan ateş sonucu, HDP Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan'ın yeğeni Serhat Buldan'ın da aralarında bulunduğu 4 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı olaya ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İdari tahkikat ve adli soruşturma sürüyor, terörle mücadelede tehditlere karşı tüm silahların hazır bulundurulması görev gereğidir" ifadeleri yer aldı.

O görüntüler ortaya çıktı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, geçen yıl zırhlı polis aracının kulesindeki makineli tüfekten açılan ateş sonucu, HDP Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan'ın yeğeni Serhat Buldan'ın da aralarında bulunduğu 4 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı olayın görüntüleri ortaya çıktı. Ateş edilen zırhlı aracın kulesindeki kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, iki kez seri şekilde ateş açıldığı görüldü. Görüntülerde ateş açılması üzerine panikleyenlerin koşuşturması ve vurulan bir kişinin kaçmak istediği dükkanın kapısında yere yığılması görülüyor.