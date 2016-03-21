Emniyet'ten özel güvenlikçilere canlı bomba eğitimi

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü, stratejik öneme sahip tesisler, havalimanları, turizm bölgeleri ve alışveriş merkezleri gibi halkın yoğun bulunduğu alanlarda çalışan özel güvenlik görevlilerine canlı bomba eylemlerine karşı eğitim verdi.

NTV'nin haberine göre, eğitimde canlı bomba eylemleri, eylemcilerin profil ve davranış tarzları, özel güvenlik personelinin bu kişilere karşı tutumu, kalabalığın arasına karışmaya çalışan ve şüphe arz eden kişilerin gözlemlenmesi, sahipsiz ve şüpheli çanta, paket ve kutuların kontrolü, X-Ray cihazı ile elektronik ve kamera sistemlerinin kullanımı gibi konular hakkında bilgi verildiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Terörle mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve iş birliği içerisinde, halkımızın huzuru, devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır."