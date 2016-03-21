T24 LogoT24 Logo
Gündem

Emniyet'ten özel güvenlikçilere canlı bomba eğitimi

Mardin Emniyet Müdürlüğü, stratejik öneme sahip yerlerde çalışan özel güvenlikçilere 'terörle mücadele' kapsamında eğitim verdi

21 Mart 2016 17:28

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü, stratejik öneme sahip tesisler, havalimanları, turizm bölgeleri ve alışveriş merkezleri gibi halkın yoğun bulunduğu alanlarda çalışan özel güvenlik görevlilerine canlı bomba eylemlerine karşı eğitim verdi. 

NTV'nin haberine göre,  eğitimde canlı bomba eylemleri, eylemcilerin profil ve davranış tarzları, özel güvenlik personelinin bu kişilere karşı tutumu, kalabalığın arasına karışmaya çalışan ve şüphe arz eden kişilerin gözlemlenmesi, sahipsiz ve şüpheli çanta, paket ve kutuların kontrolü, X-Ray cihazı ile elektronik ve kamera sistemlerinin kullanımı gibi konular hakkında bilgi verildiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Terörle mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve iş birliği içerisinde, halkımızın huzuru, devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır."

ETİKETLER

mardinemniyetcanlı bombaeğitimterörle mücadeleözel güvenlik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24