Emniyetten okulun ilk günü denetimi 

ANKARA,(DHA) - Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelinde \'Çocukların Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması\'nın 4.\'sü gerçekleştirildi.

2017-2018 eğitim-öğretim yılının ilk günü 81 ilde 07.00-15.00 saatleri arası gerçekleştirilen \"Çocukların Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması-4\"e 3 bin 59 ekip ile 12 bin 617 personel katıldı. Denetim sonucu , 42 bin 624 kişi kontrol edilirken, aranan 41 kişi yakalandı ve 91 kişi hakkında adli,idari işlem uygulandı. Kontrol edilen 8 bin 839 okul servis aracından 367\'sine cezai işlem uygulandı. Denetlenen 9 bin 670 işyerinden 113\'ü hakkında ise idari işlem yapıldı. Denetim sonucu 2 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 10 adet kesici delici alet, 5 gram eroin, 150 gram esrar ve 4 bin 376 paket kaçak sigara ele geçirildi. Denetim sırasında polisler tarafından velilere ve çocuklara önemli kuralları içeren el broşürleri dağıtıldı.