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Emniyet'ten İstanbul'daki metrolar için bomba uyarısı!

İstanbul Emniyeti, tüm birimlere bomba yüklü olduğu iddia edilen 5 aracın plakasını dağıttı

27 Temmuz 2015 16:04

Emniyet Genel Müdürlüğü, İstanbul'daki tüm ilçe emniyet müdürlükleri ve şube müdürlüklerine bir uyarı yazısı gönderdi. Tem Dairesi Başkanlığı'na gönderilen bilgi yazısında; Yenikapı, Hacıosman, Osmanbey ve Taksim metroları için terör saldırısı uyarısında bulunuldu ve güvenlik birimlerinden dikkatli olmaları istendi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, İstanbul Emniyeti, tüm birimlere bomba yüklü olduğu iddia edilen 5 aracın plakasını dağıttı. Uyarı ile bomba imha uzmanları olası bir tehlikeye karşı hazır tutuldu.

Sabah saatlerinde polis telsizlerinden yapılan uyarıda tüm ekiplerin söz konusu araçlar üzerinde dikkatli olmaları, görüldüğü anda çevre güvenliği alınarak bomba imha uzmanı ekiplere haber verilmeleri istendi.

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