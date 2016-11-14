Emniyetten kedi katliamlarına ilişkin açıklama

Son dönemde Antalya'da yaşanan kedi ölümlerinin ardından yapılan haberler Antalya Emniyet Müdürlüğü’nü harekete geçirdi. Emniyetten yapılan açıklamada 'kedi katliamı' başlıklarıyla yayımlanan haberler hakkında yasal işlem başlatıldığı ifade edildi.

Habertürk'te yer alan habere göre Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, basın yayın organlarında "Düdenpark'ta Neler Oluyor - Vahşet ve Antalya'da Kedi Katliamı - Sizce de Seri Katil Değil Mi?-Aramızdaki Seri Katili Bulun - Yine Kedi Vahşeti - Yavru Kediye Tecavüz Edip Bıçakladılar" başlıklarıyla haberler yayınlandığı belirtilerek, bu haberlerin ihbar kabul edilerek '5199 Sayılı Kanuna muhalefet' suçundan işlem başlatıldığı ve Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği ifade edildi.

Açıklamada mevcut olaylar ile ilgili ilçe emniyet müdürlüğü ve şube müdürlüklerince olayı gerçekleştiren şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların yürütüldüğü ve konu ile ilgili kontrollerin sıklaştırılarak devam edeceği bildirildi.