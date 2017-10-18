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Emniyet'ten İstanbul'da PKK/KCK operasyonu açıklaması

Çağatay KENARLI / İSTANBUL DHA  İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 4 ilçede PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanmasına  yönelik operasyon yaptı

18 Ekim 2017 07:14

Çağatay KENARLI / İSTANBUL DHA 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 4 ilçede PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanmasına  yönelik operasyon yaptı. Yapılan açıklamada, 1\'i il dışından olman üzere toplam 16 şahsın gözaltına alındığı belirtildi.  

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 4 ilçede eş zamanlı düzenlediği operasyonlarda PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanmasını hedef aldı. Avcılar, Bağcılar, Esenyurt ve Güngören\'de belirlenen adreslere girildi. Operasyonun, PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması DGH (Devrimci Gençlik Hareketi) içinde önümüzdeki günlerde korsan gösteri-eylemler yapacağı öğenilen şüphelileri yakalamaya yönelik olduğu öğrenildi. Ayrıca DGH içinde sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren şahısların kırsal alana eleman aktarım faaliyetlerinde kullandığı adreslerin de hedef alındığı bildirildi.  

Açıklamada, \"Avcılar, Bağcılar, Esenyurt, Güngören ilçelerinde ve 1\'i il dışında olmak üzere toplam 16 şahsın yakalanmasına yönelik 19 adrese 18 Ekim 2017 günü eş zamanlı operasyonel çalışma yapılmış, yapılan çalışma ile 10 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel döküman ve digital malzeme elde edilmiştir\" denildi. 

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