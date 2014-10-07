Emniyetten IŞİD uyarısı: Türkiye'ye yönelik intikam eylemi gerçekleşebilir

Türk askerinin Suriye ve Irak’ta sınır ötesi operasyon yapmasına izin veren tezkerenin TBMM’de kabul edilmesinin ardından, IŞİD militanlarının Türkiye’yi hedef alan bir saldırı planı olabileceği uyarısı yapıldı. "Eylemin özellikle sınır illerinde gerçekleştirilebileceği gibi büyük şehirlerin de hedef alınabileceği" belirtilirken, emniyet güçleri olası saldırılara karşı alarma geçti.

Vatan'da yer alan habere göre, Türk istihbarat birimleri, IŞİD’in, söz konusu tezkerenin kabul edilmesinin ardından, "Türkiye’ye yönelik bir intikam eylemi gerçekleştirebileceği" yönünde yurtdışı kaynaklı bir bilgi elde etti. "Söz konusu eylemin bombalı araç ya da bombalama eylemi şeklinde yapılabileceği" belirtilirken, "IŞİD’in bu yönde eylemler gerçekleştirmek için elinde tuttuğu panelvan, minibüs ve kamyonet gibi araçların bombalı araca , Suriye’den Türkiye’ye yönlendirebileceği" kaydedildi.

"Eylemin özellikle sınır illerinde gerçekleştirilebileceği gibi büyük şehirlerin de hedef alınabileceği" belirtilirken, emniyet güçleri olası saldırılara karşı alarma geçti.





Teyakkuz durumu





Yurtdışı kaynaklı bu istihbarat bilgisi üzerine, tüm Türkiye’de alarma geçildi. İstihbarat birimleri, bu bilgiyi zaman kaybedilmeden başta sınır illeri olmak üzere ülke genelindeki tüm güvenlik güçleriyle paylaştı. Bu kapsamda "güvenlik güçlerinden kamyonet, minibüs ve panelvan tipi araçlar başta olmak üzere özellikle hassasiyet gösterilmesi" istendi. Ayrıca istihbarata özenle ağırlık verilmesi, ilave tedbirlerin alınması, şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde hassasiyet gösterilerek duyarlı olunması talimatları verildi.

Türkiye'den çalınanlar da var

"IŞİD’in lojistik ve eylemlerde kullanmak üzere 2013’den bu yana Türkiye, Irak, İran, Lübnan, Ürdün, Kuveyt ve Sudi Arabistan’dan da çalıntı araç temin etmek için faaliyet yürüttüğü" de belirlenirken, "IŞİD’in elinde Türkiye’den çalınarak Suriye’ye geçirilen panelvan ve minibüs tipi araçların olduğu" kaydedildi.