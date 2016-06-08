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Deutsche Welle

Emniyetten ilk kez sığınmacılara dair suç istatistiği

Federal Emniyet Teşkilatı ilk kez Almanya'ya sığınanların işlediği suçlara dair rapor açıkladı. Göçmenler bu yılın ilk üç ayında 69 bin suç işledi ya da teşebbüste bulundu.

08 Haziran 2016 16:38


Federal Emniyet Teşkilatı ilk kez 16 eyalette göçmenlerin işlediği suçlarla ilgili bir rapor açıkladı. Açıklanan rapor bu yılın ilk üç ayında göçmenlerin toplam 69 bin suç işlediğini ya da teşebbüste bulunduğunu ortaya koydu.

En çok işlenen suçların başında yüzde 29'luk oranla hırsızlık geliyor. Bunu yüzde 28'le malvarlığına karşı işlenen suçlar ya da sahtekarlık izliyor. Sahtekarlık suçları arasında ehliyetsiz araç kullanmak yüzde 67 ile önemli bir yere sahip. Ayrıca kişisel özgürlüğü ihlâl suçları yüzde 23'lük orana sahip.

Rapora göre, bu yılın Ocak ayından Mart ayına kadar işlenen suçlarda azalma gözlendi. En önemli gerileme malvarlığına karşı işlenen suçlar ya da sahtekarlık, hırsızlık ve bireyin cinsel özgürlüğüne karşı işlenen suçlarda. Gerilemenin az olduğu suçlarsa kişisel özgürlüğü ihlal suçları.

Federal Emniyet Teşkilatı Kuzey Afrika, Gürcistan ve Sırbistan'dan gelen sığınmacıların toplam sığınmacılar arasında oranı az olmasına rağmen, suç işleme oranlarının yüksek olduğuna dikkat çekti. Suriyeli, Afgan ve Iraklıların ise buradaki sayıları yüksek, buna karşın suç işleme oranları düşük.

Sığınmacılara karşı suçlarda gerileme

Sığınmacılara karşı işlenen suçlarda ise Ocak ayından Mart ayına kadar yüzde 7'lik bir gerileme kaydedildi. Sığınmacıların sığınmacılara karşı işlediği suçlarda yüzde 8'lik azalma dikkat çekiyor. Mülteci kabul merkezleri ya da çok sayıda mültecinin biraraya geldiği toplanma merkezlerinde ise suç işleme oranı yüzde 10 azaldı. Buralarda sığınmacıların birbirlerine karşı işlediği suçlar yüzde 60'la kişisel özgürlüklerin ihlaline yönelik suçlar. Bunlar arasında yüzde 83'le adam yaralama suçu başta geliyor. Bunu yüzde 23'le hırsızlık izliyor.

Federal Emniyet Teşkilatı'nın raporuna göre Ocak-Mart arasında dokuz insan hayatını kaybetti, bunlardan sekizi göçmen kökenli, biri ise Alman vatandaşı. Adam öldürmeye teşebbüs suçlarının yarısında saldırgan da kurbanın aynı ulustan olduğu dikkat çekiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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