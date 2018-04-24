Emniyetten hırsızlık ve malzeme satışına 1'i polis 4 tutuklama

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP Emniyet Müdürlüğü\'nün terör örgütü FETÖ/PDY ve ateşli silahlar kanununa yönelik düzenlediği operasyonlarda ele geçirilen silah ve bazı elektronik malzemelerin çalınarak satıldığına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, biri polis memuru 4 kişi tutuklandı.

Gaziantep\'te, bir süre önce terör örgütü FETÖ/PDY ve silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen bazı silah ile elektronik malzemelerin çalındığı belirlendi. Bu bilgi üzerine konunun doğruluğunun saptanması için Emniyet Genel Müdürlüğü\'nden müfettişler idari, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da adli soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında emniyet bünyesinde de özel ekip oluşturularak inceleme başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonunda 2016 yılından itibaren emniyetten FETÖ/PDY terör örgütüne ait 6 ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet suçuna ait 39 olmak üzere toplam 45 dosyada kayıp/çalıntı silah ve elektronik materyal bulunduğu belirlendi. Araştırmada silah ve elektronik malzemelerin polis memuru H.Y. tarafından peyderpey çalındığı ve daha sonra 3 kişiye satıldığı ortaya çıkarıldı. Yapılan incelemenin ardından polis memuru ve 3 sivil gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gaziantep Valiliği\'nden de konuya ilişkin yapılan açıklamada, \"Olayın, 2016 yılından suçun tespit edildiği tarihe kadar Polis Memuru (H.Y.) tarafından peyderpey gerçekleştirildiği anlaşılmıştır. Polis Memuru (H.Y) ile olayla bağlantılı oldukları tespit edilen (T.Ç.), (A.T.) ve (A.B.) isimli sivil şahıslar çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanmışlardır. Başlatılan adli ve idari soruşturmalar devam etmektedir\" denildi.

