Emniyetten ‘güvenli okul’ konferansı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR İl Emniyet Müdürlüğü, yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla öğrencilerin suçtan ve kötü alışkanlıklardan korunması amacıyla ‘Güvenli Okul’ konferansı düzenledi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Tepekule Gösteri ve Kongre Merkezi’nde öğrencilerin suçtan ve alışkanlıklardan korunmasını konu alan ‘Güvenli okul’ konferansı yapıldı. Konferansa, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İlker Erarslan, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kaan Çoşkun, Çocuk Şube Müdürü Gülden Türkal, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Birkan Uzun, okul müdürleri, rehber öğretmenler ve okul aile birliği temsilcileri katıldı.

Konferansın açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İlker Erarslan, şunları söyledi:

“Çocuklarımızda ya da çevrelerinde görülen olağandışı değişimleri takip etmeli ve uyanık olmalıyız. Bir öğrencimizi dahi kaybetme gibi bir lüksümüz olamaz. Geleceğimizin teminatı yavrularımızı hain terör örgütlerinin ve uyuşturucu çetelerinin karanlık tuzaklarına kaptıramayız. Unutmamalıyız ki; güçlü bir devlet olmanın en önemli göstergesi sağlıklı bir toplum yapılanmasıdır ve bu yapılanmada eğitimin çağın gereklerine göre kurgulanması son derece elzemdir. Günümüzde gerek toplumsal yaşamdaki değişimleri, gerekse teknolojideki gelişmeleri ve bunların çocuklarımıza yansımalarını dikkatle takip etmeliyiz. İnsan ruhu, boşluk kabul etmez. Özellikle ergenlik dönemindeki gençlerin çok daha hassas ve etkilenmelere açık olduğunu biliyoruz. Öz kültürümüze ait değerlerimizi bilimsel ve teknolojik gelişmeler ile harmanlayıp öğrencilerimize aktarabilirsek onları tehlikeli oluşumlardan uzak tutabiliriz. Çocuklarımızla iletişim kurarken sevgi dilini de ihmal etmeyelim. Her ne olursa olsun, onların yanında olduğumuzu ve bize güvenebileceklerini hissettirelim.\"

Erarslan’ın konuşmasının ardından Çocuk Şube Müdürü Gülden Türkal, okul önlerinde ve öğrencilerine yönelik yapılan çalışmalar hakkında sunum yaparak katılımcılara bilgi verdi. İzmir Emniyet Müdürlüğü’nün bu konuda çok hassas çalışmalar yaptığını belirten Türkal, eğitim öğretim yılından önce şehirdeki metruk binaların tespitinin yapıldığını ve buralarda barınan suça potansiyeli olan kişilere yönelik önlemlerin alındığını söyledi. Eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte ise okul önlerinde ve çevrelerinde denetimlerin arttırıldığını sözlerine ekledi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kaan Çoşkun ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Birkan Uzun da şubeleri adına gerçekleştirilen çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verdi. Konferans sonunda katılımcılara öğrencilerin, velilerin ve okul yöneticilerinin dikkat etmesi gereken hususları anlatan broşürler dağıtıldı.



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