Emniyetten firar eden şüpheli 45 gün sonra yakalandı

Şaban KARDEŞ/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ\'ın Kapaklı İlçesi\'nde polis tarafından gözaltına alındıktan sonra emniyetten kaçan şüpheli Hakan Toptaş, Çerkezköy İlçesi\'nde yakalandı.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 21 Temmuz gecesi bir depoya düzenlediği operasyonda Manisa\'nın Akhisar İlçesi\'nden çalındığı belirlenen piyasa değeri 150 bin lira olan 20 ton zeytin ele geçirdi. Polis, olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilmek üzereyken şüphelilerden Hakan Toptaş, bir fırsatını bularak kaçtı. Diğer 2 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Şüphelinin firar etmesiyle birlikte arama çalışmalar devam ederken, olayda ihmali bulunduğu belirtilen polisler hakkında ise soruşturma başlatıldı. Kapaklı\'dan firar eden şüpheli Hakan Toptaş\'ın izini Çerkezköy İlçesi\'nde bulunan polis, önceki akşam düzenlediği operasyonla yakaladı. Emniyetteki soruşturmasının ardından Çerkezköy\'de adliyeye sevk edilen Hakan Toptaş, tutuklandı.

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