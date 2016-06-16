Emniyetten Figen Yüksekdağ'ın evine 'polis baskını' açıklaması

İstanbul'da MLKP üyesi olduğu öne sürülen 15 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın da evinin dün sabah basılmasına ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Açıklamada, “Adı geçen milletvekili ve eşiyle ilgili herhangi bir adli ve idari uygulama söz konusu değildir" dendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, dün yapılan operasyonunda HDP Eş Başkanı Figen Yüksekdağ'ın evine baskın iddialarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada şöyle dendi: "15.06.2016 günü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde, sol bir terör örgütünün üst düzey yöneticileri ile örgütün silahlı yapılanmasında faaliyet gösteren, Suriye'nin Ayn-El-Arap (Kobane) bölgesinde silahlı eğitim alıp silahlı/bombalı eylem gerçekleştirmek için ülkemize dönen, ilimizde örgütün organizesinde gerçekleştirilen korsan gösteri ve cezalandırma eylemlerine katıldıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmalarına yönelik 23 adrese eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda 13'ü ilimizde 1'i Sivas'da olmak üzere toplamda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Evi basılan Figen Yüksekdağ: Haydutluk yapıyorlar, ESP'ye yapılan operasyon HDP'yedir



'Adrese yakalama maksatlı operasyon düzenlenmiştir'





"Bu operasyon bir takım çevrelerde oluşan duyarlılığı istismar etmek üzere bazı basın yayın kuruluşlarınca 'HDP Eş Başkanı ve Milletvekili Figen Yüksekdağ Şenoğlu'na yönelik bir adli süreç işletildiği' yolunda gerçekle bağdaşmayan çeşitli haber ve yorumlara yer verilmekte olduğu görülmüştür. İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak terörle mücadele kapsamında İstanbul'umuzun huzuruna kasteden terör örgütlerine yönelik operasyonlarımız aralıksız devam etmektedir. Bu bağlamda Eyüp Karadolap Mahallesi'nde sol bir terör örgütünün faaliyetleri içerisinde yer aldığı değerlendirilen şüphelilerden Fadime Ç.'nin bulunabileceği adrese yakalama maksatlı operasyon düzenlenmiştir. Ancak operasyon anı itibariyle adı geçen kişinin sözü edilen adreste yakalanması mümkün olmamıştır."





'Herhangi bir adli ve idari uygulama söz konusu değildir'





"HDP Eş Başkanı Figen Yüksekdağ Şenoğlu'nun eşi S.Ş ve beraberindeki E.O'nun da bulunduğu bahse konu adreste yapılan operasyon kapsamında aranan Fadime Ç.'nin de kaldığı, ancak operasyon anı itibariyle bu eve gelmediği öğrenilmiştir. Evde kalanlardan alınan bu bilgi üzerine evde yapılan kontrolde Fadime Ç.'nin kullandığı belirtilen odada bahse konu kişinin pasaport ve özel eşyalarının bulunduğu görülmüş, hedef olarak aranan kişinin belirlenen adresinin doğruluğu da teyit edilmiştir. Adı geçen milletvekili ve eşiyle ilgili herhangi bir adli ve idari uygulama söz konusu değildir"