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Emniyetten drone'a ateş eden tarih talancılarına ilişkin açıklama

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-DEMİRÖREN Haber Ajansı'nın drone ile çekim yaptığı sırada tüfekle ateş açan tarih talancıları gözaltına alındı

07 Kasım 2018 22:24

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-DEMİRÖREN Haber Ajansı\'nın drone ile çekim yaptığı sırada tüfekle ateş açan tarih talancıları gözaltına alındı. 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü olaya ilişkin açıklama yaptı.
Yapılan açıklama şöyle:
Bazı basın yayın organlarında yer alan \'İstanbul\'un göbeğinde tarih talancılarının silahlı saldırısı\' haberlerine ilişkin olarak; İstanbul\'da tarihi yapıya zarar veren kişiler kendilerini görüntüleyen DHA\'nın drone\'nuna havalı tabanca ile ateş etmiş olayla ilgili A.S. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

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