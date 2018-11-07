EMNİYETTEN DRONE'A ATEŞ EDEN TARİH TALANCILARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Çağatay KENARLI / İSTANBUL, (DHA)

Demirören Haber Ajansı\'nın drone ile çekim yaptığı sırada tüfekle ateş açan tarih talancıları gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü olaya ilişkin açıklama yaptı.

Yapılan açıklama şöyle:

Bazı basın yayın organlarında yer alan \'İstanbul\'un göbeğinde tarih talancılarının silahlı saldırısı\' haberlerine ilişkin olarak; İstanbul\'da tarihi yapıya zarar veren kişiler kendilerini görüntüleyen DHA\'nın drone\'nuna havalı tabanca ile ateş etmiş olayla ilgili A.S. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.