Emniyet'ten 'çıplak arama' iddiasına koridor fotoğraflı yalanlama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 1 Mayıs'ta gözaltına alındıktan sonra çıplak aramaya maruz kaldığını belirten E.S.A. ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada iddiaları reddeden İstanbul Emniyet Müdürlüğü “çıplak arama ancak mahkeme kararıyla yapılır” dedi. Açıklamada E.S.A’ya ait olduğu belirtilen çeşitli fotoğraflara yer verildi, ancak yayınlanan görüntüler arasında arama anına ilişkin olanlar yer almadı.

1 Mayıs'ta çıkan olaylarda gözaltına alınan 17 yaşındaki E.S.A.'nın elbiseleri çıkartılarak polis tarafından çıplak olarak arandığı iddialarına İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama geldi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün yazılı açıklaması şöyle:



"Bazı basın ve yayın organlarında, 01.05.2014 tarihinde şiddet olaylarına karışarak gözaltına alınan şahsın gerek yakalama, gerekse gözaltı işlemlerinin yürütüldüğü adli süreçte üzerine su döküldüğüne ve genital bölgeye yönelik kontrol yapıldığına dair yer alan haberlerle ilgili olarak kamuoyuna açıklama yapılması hasıl olmuştur. Söz konusu yürütülen adli süreçte dile getirilen iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Şöyle ki, kendisi gerek gözaltı aracına gerekse emniyet yerleşkelerine ıslak olmayan elbiselerle giriş yapmıştır. Diğer taraftan, adli işlemler sırasında elbisesinin çıkartılıp, genital bölgeye yönelik her hangi bir kontrol söz konusu değildir. Sadece Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma yönetmeliği hükümlerine göre yakalanan kişinin, kendisine, başkalarına veya yakalama işlemini yapan kolluk görevlilerine zarar vermesini önlemek amacıyla ' kaba üst araması yapılmış ve bu arama bağımsız bir bölümde bayan görevli tarafından birkaç dakika içerisinde gerçekleştirilmiştir. Bilindiği üzere adli süreçteki iç beden muayeneleri, ancak hakim veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde cumhuriyet savcısının yetkisinde olan bir husustur" denildi.

Fotoğraflar da verildi

Açıklamanın yanı sıra E.S.A.'ya ait olduğu belirtilen bazı fotoğraflar paylaşıldı. O fotoğraflarda E.S.A.'nın emniyete girişi arama odasına girdiği ve çıktığı anlar olduğu belirtilen fotoğraflar yer alıyor. Ayrıca E.S.A.'nın otobüste çekilen fotoğrafı da paylaşılan fotoğraflar arasında yer alıyor.