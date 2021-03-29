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Emniyetten intihar ettiği öne sürülen polisle ilgili açıklama

Komiser yardımcısının gözlüğünü çaldığı öne sürülen polis memurunun intihar ettiği iddia edildi

29 Mart 2021 16:11

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İzmir'in Çeşme ilçesinde, bir komiser yardımcısının gözlüğünün çalındığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, ifadesi alınıp evinde arama yapıldıktan sonra intihar ettiği ileri sürülen 21 yıllık polis memuru İsmail Zeybek (46) ile ilgili olayın tüm yönleriyle araştırılması için 1 polis başmüfettişi ve 1 mülkiye başmüfettişi görevlendirilip, tahkikata başlandığını duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Alaçatı Şehit Doğan Sakarya Polis Merkezi Amirliği'nde yaşanan ve kamuoyuna yansıyan olayın tüm yönleriyle araştırılması için İçişleri Bakanlığı tarafından 1 polis başmüfettişi ve 1 mülkiye başmüfettişi görevlendirilmiş olup, tahkikata hemen başlanılmıştır. İddiaya ilişkin soruşturma tüm boyutları ile titizlikle yürütülmektedir"

 

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