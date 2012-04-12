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Emniyet'ten biber gazı yanıtı: Bize kalıcı zarar vermedi

AİHM'nin yakından biber gazı kullanımının insan sağlığına zararlı olabileceğine yönelik kararına Emniyet Genel Müdürlüğü ilginç bir açıklamayla yanıt verdi.

12 Nisan 2012 09:42

 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin, yakından biber gazı kullanımının insan sağlığına zararlı olabileceğine yönelik kararına Emniyet Genel Müdürlüğü ilginç bir açıklamayla yanıt verdi

Milliyet'in haberine göre, yapılan açıklamada, toplumsal olaylarda polisin kullandığı göz yaşartıcı gazların, insan sağlığına kalıcı zarar verdiği yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğu bildirildi.

Açıklamada, Türk Polis Teşkilatı’nın, tüm modern polis teşkilatlarında olduğu gibi göz yaşartıcı gaz kullandığı belirtildi. AİHM’nin göz yaşartıcı gazın kullanılmasından dolayı alınmış bir kararı olmadığı ancak gazın kullanım şekline yönelik bir kararının bulunduğu vurgulandı. Açıklamada, şöyle denildi: “Göz yaşartıcı gazların, insan sağlığına kalıcı zarar verdiği şeklinde yer alan iddiaların gerçek dışı olduğu klinik raporlarda da tespit edilmiştir. Teşkilatımızda kullanılan göz yaşartıcı gazlar, bu konuda eğitim almış uzman personelimiz tarafından yetkili amirin emriyle kullanılmaktadır. Ayrıca bu gazlar, kullanan personelimiz üzerinde de bugüne kadar hiçbir şekilde kalıcı bir zarar meydana getirmemiştir.”

 

 

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