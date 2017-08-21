Emniyet'ten bayram tedbirleri

ANKARA, (DHA) - EMNİYET Genel Müdürlüğü\'nce, yaklaşan Kurban Bayramı\'nda alınacak asayiş tedbirleri açıklandı. Emniyet, bayram süresince asayiş ve genel güvenliğin sağlanması için alınacak ek tedbirleri duyurdu.

Bayram süresince genel güvenlik ve asayişin sağlanması, halkın huzur içinde bayram geçirebilmesi amacıyla alınacak tedbirler Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok\'un imzasıyla 81 il emniyet müdürlüğüne gönderildi. Emniyet tarafından bayram tatilinin güven içerisinde geçirilebilmesi için gerekli görülen her türlü tedbirin alınacağı vurgulandı. Bu kapsamda il emniyet müdürlüklerinden istenenler, şöyle sıralandı:

\"Alışveriş merkezleri, pazar yerleri, çarşılar, piknik alanları ve plajlar gibi bayram tatili süresince halkımızın yoğun olarak bulunacağı bölgelerde, kapkaç, yankesicilik ve dolandırıcılık olaylarının önlenmesi amacıyla yaya ve motorize ekip sayısı artırılarak sabit ve hareket halinde uygulama yapılması,

Şehirlerarası otobüs terminali, gar, hava ve deniz limanları ile şehir içi toplu taşıma araçları ve duraklarda oluşabilecek yoğunluklar dikkate alınarak kontrollerin artırılması, şüpheli şahıslara yönelik uygulamaların yapılması,

Vatandaşlarımızın bayram ziyareti ve tatil amacıyla ikametlerinden ayrılacak olmaları ve işyerlerinin uzun süre kapalı kalacak olmasından dolayı, evden ve işyerinden hırsızlık olaylarının artabileceği değerlendirilerek hırsızlık şüphelilerine karşı uygulamalar yapılması,

Mezarlıklar bayram tatili süresince yoğun olarak ziyaret edileceğinden gerekli güvenlik önlemleri alınarak giriş ve çıkışların kontrol altında tutulması,

Kurbanlık hayvan satışlarının yapıldığı yerlerde hırsızlık, yankesicilik ve dolandırıcılık olaylarına yönelik kontroller yapılması, özellikle geceleri hayvan hırsızlıklarına yönelik tedbirler alınması,

Kurbanlık hayvanların kontrolden çıkarak trafikte görülmesi halinde derhal zabıtaya haber verilmesi ve ilgili kurumlarla koordineli hareket edilmesi,

Kurbanlık hayvan sevkiyatlarında hayvan hırsızlığına yönelik kontroller yapılması\"