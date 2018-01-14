EMNİYETTEN AVRASYA TÜNELİ GİRİŞİNDE ŞÜPHELİ ARACIN ATEŞ EDİLEREK DURDURULMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA 

İstanbul DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Fatih, Avrasya Tüneli Avrupa yakası girişindeki polis noktasında şüpheli bir aracın ateş edilerek durdurulmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, saat 00.30 sıralarında Avrasya Tüneli Avrupa yakası girişinde bulunan uygulama noktasında görevli personelin şüpheli bir aracı durdurarak incelemek istediği belirtildi. Polis ekiplerinin tüm ikazlarına rağmen sürücünün aracı görevlilerin üzerine sürerek kaçması üzerine, polis ekipleri tarafından aracı durdurmaya yönelik silah kullanıldığı ve araçta bulunan 4 kişiden V.T. ve M.Ç. isimli kişiler yaralandığı, yaralanan V.T.\'nin kaldırıldığı hastanede tüm müdahalalere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, yapılan incelemede hayatını kaybeden V.T. isimli şüphelinin 53 ayrı olaydan suç kaydının bulunduğu ayrıca 7 ayrı suçtan aranıyor olduğu yaralanan M.Ç. adlı şüphelinin ise kayıp şahıs olarak arandığının tespit edildiği ifade edildi. Ayrıca yaralı M.Ç. ile birlikte araçta bulunan E.T. ve O.B. adlı şüphelilerin de gözaltına alındığı, konuya ilişkin soruşturmanın ise devam ettiği belirtildi.