Emniyet'ten ABD'ye PKK raporu

ABD, PKK'nın üç önemli ismini uyuşturucu kaçakçısı ilan etti. Washington'un bu kararının altında Türk Emniyeti’nin hazırladığı kapsamlı bir uyuşturucu raporu var.



Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı Yabancılar Gayrimenkul Kontrol Dairesi, PKK terör örgütünün yöneticisi Murat Karayılan, örgütün Avrupa sorumlusu Ali Rıza Altun ve PKK-Kongra-Gel'in başkanı Zübeyir Aydar'ı uyuşturucu kaçakçısı olarak ilan etti. Bu üç ismin malvarlıklarını da dondurdu. NTV'nin haberine göre, Washington yönetiminin bu kararı almasının altında Türk Emniyeti’nin hazırladığı kapsamlı uyuşturucu kaçakçılığı raporu var.



Raporda, Murat Karayılan'ın "Cema ve Fuat", Ali Rıza Altun'un "Ali Kıvırcık", "Risa Altuğ", "Yemliha Kusne" ve "Adem" kod isimleriyle uyuşturucu kaçakçılığında aktif rol oynadıkları belirtiliyor.



Raporda, PKK'nın uyuşturucu madde kaçakçılığındaki rolü şöyle tarif ediliyor:



- Örgüt uyuşturucu kaçakçılarının faaliyetlerine göz yumuyor.



- Onlara güvenli geçiş olanakları sağlıyor.



- Uyuşturucu nakliyesinde yardımcı oluyor.



- Yurtiçi ve dışındaki örgüt üyelerinden uyuşturucunun dağıtımında yararlanıyor.



- Tüm bunların karşılığında uyuşturucu kaçakçılarından yüklü miktarda komisyon alıyor.



Örgütten ele geçirilen bazı belgelerdeki uyuşturucu komisyonlarına ilişkin para kayıtlarına da yer verilen raporda, PKK'nın Avrupa örgütlenmesinin uyuşturucu ticaretine katkısı şöyle anlatılıyor:



"PKK 1980 yılında karıştığı uyuşturucu kaçakçılığında zaman içinde taşımacılığı bırakmış, Türkiye üzerinden gelen uyuşturucudan vergilendirme usulüyle gelir elde etmeye başlamıştır. Günümüzde PKK hücreleri, Avrupa ülkelerinde bulundukları yerlerde uyuşturucu kaçakçılarını tespit edip onlardan komisyon almaktadır. Örgüt Hollanda'ya giren her eroin sevkiyatından haberdar olup, kaçakçılarla görüşüp, gelen uyuşturucunun değerine göre payına düşen komisyonu almaktadır."



Kesin bir rakam verilmese de PKK'nın her yıl uyuşturucu ticaretinden 500 milyon dolara ulaşan komisyon geliri elde ettiği tahmin ediliyor.



Raporda, şimdiye kadar PKK bağlantısı kesin olarak tespit edilen 356 uyuşturucu operasyonu yapıldığı bu operasyonlarda, 22 ton esrar, 4 buçuk ton morfin, 4 ton da eroin ele geçirildiği bilgisine de yer veriliyor.