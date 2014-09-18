Emniyetten 81 ile IŞİD uyarısı: Terör saldırıları düzenlenebilir!

Emniyet, IŞİD ile ilgili tüm illere uyarı yazısı gönderdi. İstihbarat Daire Başkanlığı’ndan 81 ile gönderilen yazıda IŞİD'in "Camilerde etkili olmaya çalıştıkları", "metropollerde hücre yapılanması şeklinde eylem birimleri oluşturulmuş olabileceği" ve "örgütün belirtilen eylem birimlerini hükümetin IŞİD politikalarına karşı tehdit unsuru olarak kullanabileceği" bilgisi yer aldı. Türkiye'de IŞİD'in kontrolünde, çoğunluğu kamyonet olan 22 bombalı araç olduğu yönündeki ihbarlar değerlendiriliyor.

Türkiye’den Suriye’ye cihad için savaşçı gittiği iddiaları gündemi meşgul ederken, Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı’da harekete geçti. IŞİD'in Türkiye'ye yönelik terör saldırısı olabileceği yönündeki uyarılar sonrası özellikle metropollerde önlemler artırıldı.

Tüm illere gönderilen yazıda, IŞİD'in özellikle Ankara, Konya ve İstanbul'daki camilerde etki alanını genişletmeye çalışıtğı ifade edildi. Ankara Hacı Bayram Camii çevresinde faaliyet gösteren grupların cami camaatiyle sorunlar yaşadığının da altı çizildi. Yazıda "metropollerde hücre yapılanması şeklinde eylem birimleri oluşturulmuş olabileceği, örgütün belirtilen eylem birimlerini hükümetin IŞİD politikalarına karşı tehdit unsuru olarak kullanabileceği" bilgisi yer aldı. Söz konusu yazı üzerine Ankara'da Hacı Bayram Camii, İstanbul'da Sultanbeyli ve Konya'da polis önlemlerini artırdı.

Polis, IŞİD'e militan kazandıran dernekleri de takibe aldı. Ankara'da İ. A., Konya'da ise M. G.'nin başında bulunduğu iki grup, emniyet güçlerinin radarına girdi. IŞİD'in Hatay, Adana, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, İstanbul, Mersin gibi yerlerde hücre evleri açtığı belirlendi. Canlı bomba olabileceği değerlendirilen 30 militanın Türkiye sınırları içinde olduğu tahmin ediliyor. Türkiye'de IŞİD'in kontrolünde, çoğunluğu kamyonet olan 22 bombalı araç olduğu yönündeki ihbarlar değerlendiriliyor.

Emniyet ve jandarma, militanların kullandığı İstanbul, Bolu, Ankara, Konya, Kilis, Aksaray, Şanlıurfa, Adana, Mersin ve Gaziantep güzergahındaki tüm ekiplerin teyakkuz halinde olmasını istedi.Emniyet, MOBESE'leri inceleyerek şüpheli kişileri kontrol etmeye başladı.