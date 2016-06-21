Emniyetten 81 ildeki 107 bin imam için fişleme talimatı!

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı'nın Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı 81 ilde görev yapan yaklaşık 107 bin imamın fişlenmesi talimatını verdiği ortaya çıktı. Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, illere gönderilen yazıda; terör, organize suç örgütleri, milli duyguları istismar eden gruplar, legal görünümlü illegal yapılar ve bunların uzantıları doğrultusunda faaliyet gösterenler hakkında bilgilerin toplanarak Ankara’ya gönderilmesi istendi.

Bu çerçevede İstihbarat Daire Başkanlığı, 27 ilin İstihbarat Şube Müdürlükleri’ne “bilgi talebi” konulu bir yazı göndererek Diyanet’e bağlı binlerce imam hakkında istihbarat çalışması yapılmasını istedi.

Yazıda, çalışmanın çerçevesi şöyle çizildi:

“Bir çalışmaya esas olmak üzere, Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı il, ilçe ve köylerde çalışan din görevlilerinden (müftü, imam, Kuran kursu çalışanı ve memur vb.); terör ve organize suç örgütleri, milli duyguları istismar eden gruplar, legal görünümlü illegal yapılar ve bunların uzantıları doğrultusunda faaliyet gösterenler hakkında bilgiye ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu doğrultuda; gerekli çalışmaların yapılarak derlenecek bilgilerin, Ek’te gönderilen excell dosya formatına uygun olarak, Adıyaman, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hakkâri, Hatay, Kars, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Sivas, Tokat, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis ve Osmaniye İl İstihbarat Şube Müdürlüklerince 15 Haziran 2016 Çarşamba mesai bitimine kadar, diğer İl İstihbarat Şube Müdürlükleri’nin ise 28 Haziran 2016 Salı günü mesai bitimine kadar, G Şube Müdürlüğü’ne gönderilmesi...”