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Emniyetten 81 ilde 'Onlar artık aranmıyor-5' operasyonu

Operasyon kapsamında 7 bin 524 şüpheli yakalandı

27 Temmuz 2017 13:36

Emniyet Genel Müdürlüğünce ülke genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik farklı tarihlerde gerçekleştirilen beş operasyonda, 7 bin 524 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda kamu güvenliği ve düzeninin sürekliliğinin sağlanması ile suç ve suçlularla mücadele kapsamında farklı tarihlerde 81 ilde beş kez "Aranan Şahıslar" operasyonu düzenlendi.

Adli suçlardan aranan kişilerin yakalanarak adalete teslim edilmelerini sağlamak amacıyla gerekli arama kararları alınarak eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 13 bin 615 ekipte görevli 41 bin 144 personel görev aldı.

Ekiplerce 18 bin 671 ikamette arama yapılırken, kimlik sorgulamasından geçirilen 29 bin 86 kişiden 3 bin 223'ü hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Öte yandan, 860'ı hırsızlık, 250'si uyuşturucu madde ticareti yapmak, 225'i dolandırıcılık, 181'i yağma, 99'u adam öldürme, 52'si Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olmak ve kalan kısmı diğer suçlardan olmak üzere hakkında yakalama kararı bulunan 7 bin 524 şüpheli gözaltına alınarak adli mercilere sevk edildi.

Öte yandan operasyonlarda, 29 av tüfeği, 8 ruhsatsız tabanca, 383 mermi, 281 kök Hint keneviri, 65 gram eroin, 40 bin paket kaçak sigara ve çeşitli suç aletleri ele geçirildi.

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