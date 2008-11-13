Emniyetten "demir cop"a yalanlama

Emniyet Genel Müdürlüğü, polisin demir cop kullanacağı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.Emniyet Genel Müdürlüğü, Zaman gazetesinin gündeme getirdiği "demir cop" haberini yalanladı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında ''polis artık demir cop kullanacak'' başlığıyla yer alan haberlerle ilgili olarak açıklama yapılmasına gerek duyulduğu ifade edildi.Açıklamada, söz konusu haberlerde iddia edildiği gibi Emniyet Genel Müdürlüğünce demir cop alımı ve kullanımı yönünde herhangi bir çalışma yapılmadığı ve basın yayın organlarında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.