T24 LogoT24 Logo
Gündem

Emniyetten "demir cop"a yalanlama

Emniyet Genel Müdürlüğü, polisin demir cop kullanacağı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

13 Kasım 2008 02:00

Emniyet Genel Müdürlüğü, polisin demir cop kullanacağı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu açıkladı. 
  
Emniyet Genel Müdürlüğü, Zaman gazetesinin gündeme getirdiği "demir cop" haberini yalanladı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında ''polis artık demir cop kullanacak'' başlığıyla yer alan haberlerle ilgili olarak açıklama yapılmasına gerek duyulduğu ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu haberlerde iddia edildiği gibi Emniyet Genel Müdürlüğünce demir cop alımı ve kullanımı yönünde herhangi bir çalışma yapılmadığı ve basın yayın organlarında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

Polis artık demir copla dövecek

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24