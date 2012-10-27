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Emniyetteki teşhis skandalındaki ceza istemi kararına, milletvekili babadan tepki!

Karara tepki gösteren milletvekili baba, bir iki tane memurun hatasının herkese mal edildiğini söyledi

27 Ekim 2012 11:56

Hatay Dörtyol Emniyet Müdürlüğü'nde teşhis için polisleri sıraya dizdirdiği gerekçesiyle İstemi Kağan Türkoğlu, arkadaşı ve 3 polis hakkında toplam 21.5 yıl verilen hapis istemine, baba AKP Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu'ndan tepki geldi.

Bülent Sarıoğlu'nun hurriyet.com.tr'de yer alan haberine göre;


Vekil oğluna 2 ceza istemi


Dörtyol Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianame kapsamında, milletvekilinin oğlu Türkoğlu için polis memurları Alper Atilla ve Murat Emer’e karşı tehdit suçundan 2 kez ceza talep edildi. Türkoğlu hakkında bu yüzden 4 yıla kadar hapis cezası istendi. Türkoğlu’nun arkadaşı Ak Parti Dörtyol Gençlik Kolları Başkanı Ömer Uzun için 2 yıla kadar hapis istenirken, kavga ettikleri polis memuru Alper Atilla hakkında 8.5 yıla kadar, Murat Emer hakkında da 3.5 yıla kadar hapis talep edildi. Savcı iddianameyi ön inceleme için mahkemeye gönderdi.


2 memurun hatasıydı


Milletvekili Bayram Türkoğlu, iddianamenin henüz avukatlarına verilmediğini ifade ederek şunları söyledi: "Mahiyetini bilmiyoruz, abartılı bir yansıma var. Çok anormal, abartılı ve canımızı sıkan bir durum. Kabul edilir gibi değil, mahiyeti böyleyse kabul edilemez. Haklıyken haksız, suçsuzken suçlu konumuna düşmek kadar kötü bir şey var mı? Ortada yapılan bir şey yok. Bir iki tane memurun hatası herkese mal ediliyor. Teşhis bizim talebimiz değildi ki. Savcı istemiş, emniyet kendi iç işleyişinde yapmış.


Ülkenin gündemi yoğun


(Tost sapının silah kabul edilmesi) Böyle bir şey olabilir mi? Burada ailenin düşeceği durumu, gençlerin memurların düşeceği durumu kimse ifade etmiyor. Bu manevi yıkımın tedavisini kim yapacak? Bizim açımızdan, orada adı zikredilen herkes açısından bir yıkım. Türkiye’nin gündeminde o kadar çok yoğun işler varken kamuoyunun gereksiz yere bu tip olaylarla meşgul edilmesi bizi üzüyor.


Daha dün emniyetteydim


Biz emniyet dostuyuz, polis dostuyuz. Daha dün (önceki gün) emniyette bayram ziyaretindeydik. Her zaman yan yana omuz omuzayız, birkaç memur hata yaptı diye emniyetimize sırt çevirmiş değiliz. Zor şartlarda çalışan polisimizin psikolojik durumlarını dikkate aldığınızda bu tip olaylarla muhatap edilmesi ayrıca can sıkıcı oluyor. Bütün teşkilat üzerinde menfi bakış açısı oluyor. Bu tip olaylara muhatap edilerek morallerinin bozulması hepimizi rahatsız ediyor.”

 


 

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