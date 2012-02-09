Emniyet'teki krizin ardında iki yıldır süren MİT-Emniyet çekişmesi mi var?

T24 - MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın ifadeye çağrılmasının resmen açıklandığı gün, KCK operasyonlarını yürüten Terörle Mücadele Şube Müdürü Yurt Atayün ve İstihbarat Şube Müdürü Erol Demirhan’ın görevden alınması dikkat çekti.









İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, KCK operasyonlarını yürüten İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürü Yurt Atayün ve İstihbarat Şube Müdürü Erol Demirhan’ı görevden aldı. İki müdürün; MİT Müsteşarı Hakan Fidan, eski MİT Müsteşarı Emre Taner ve eski MİT Müsteşar Yardımcısı Afet Güneş’in KCK soruşturmasında şüpheli olarak ifadeye çağrıldıklarının resmen açıklandığı gün görevden alınmaları dikkati çekti.



Tolga Şardan'ın Milliyet'teki haberine göre; İstanbul Emniyet Müdürü Çapkın, dün saat 10.00 sıralarında Personel Şube Müdürlüğü’ne talimat vererek, Atayün ve Demirhan’ın görevden alınma talimatını verdi. Hazırlanan görevden alınma yazıları, olurunun alınması için İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu’ya gönderildi. Vali Mutlu da, saat 11.30 sıralarında gelen görevden alma yazılarını onayladı. Mutlu’nun onayladığı yazılar daha sonra yeniden Personel Şube Müdürlüğü’ne gönderildi, ardından Atayün ve Demirhan’a görevden alındıklarını belirten yazılar tebliğ edildi. İki müdürün Personel Şube Müdürlüğü emrine alındıkları da söylendi. Görevden alınma yazılarında herhangi bir gerekçe gösterilmezken, üst düzey bir emniyet yetkilisi, bugüne kadar yapılan görevden alınma yazılarında da gerekçe gösterilmediğini, “gerekçe gösterilmesi” yönünde bir teamül bulunmadığını kaydetti.

Yerlerine hızlı atama



Görevden alınma emniyette deprem etkisi yaratırken, Hüseyin Çapkın, iki ismin yerine de kısa sürede atama yaptı. Mali Şube Müdürü Ömer Köse, Yurt Atayün’den boşalan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Köse, Terörle Mücadele Şube Müdür yardımcısıyken geçen yıl tayin döneminde Mali Şube Müdürü olarak atanmıştı. Köse’den boşalan göreve de yardımcısı Yakup Saygılı getirildi. Çapkın, görevden aldığı Demirhan’ın yerine de yardımcısı Serdar Güldalı’yı İstihbarat Şube Müdürü yaptı.

Devrimci Karargâh’ı yönetti



2009 yılındaki tayin döneminde Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerinde görevlendirilen Atayün ile Demirhan, KCK operasyonlarının yanı sıra Ergenekon ve Devrimci Karargâh soruşturmalarını da yönetmişti.



Erol Demirhan, 2004 yılında Şanlıurfa İstihbarat Şube Müdürlüğü’nden İstanbul İstihbarat Şubesi’ne atanmış, 2009’da Şube Müdürü oluncaya kadar istihbari dinlemenin başında görev yapmıştı.

Krizin perde arkası: İki yıldır süren MİT-Emniyet çekişmesi

Polis, KCK operasyonlarında MİT’in haber elemanlarını da gözaltına alınca iki teşkilat arasındaki gerginlik doruk noktasına ulaştı



Başkent kulislerine yansıyan iddialara göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde yaklaşık 3üç yıldır Terörle Mücadele Şube Müdürü olan Yurt Atayün ile İstihbarat Şube Müdürü Erol Demirhan’ın görevden alınmasıyla sonuçlanan süreç, yaklaşık iki yıl önce KCK operasyonlarıyla başladı. İstanbul’da o dönem yoğun olarak yaşanan molotoflu eylemler ve araç kundaklama eylemleri sürerken, İstanbul Emniyeti, bu eylemleri gerçekleştiren KCK unsurları içinde MİT’in haber elemanlarının bulunduğunu tespit etti. Seri operasyonlarda aynı zamanda MİT elemanı da olduğu saptanan örgüt üyeleri gözaltına alındı. Polis; bu isimlerin, istihbari bilgi vermek yerine bizzat örgüt kadrolarını yöneterek eylem talimatı verdikleri ve eylemlere katıldıkları iddiasıyla dosya hazırladı. Savcılık soruşturması sırasında bu şüphelilerden bir bölümü de tutuklandı.

Rahatsızlığını bildirdi



Bu olayla başlayan süreçte MİT İstanbul Bölge Başkanlığı ile İstanbul Emniyeti Terör ve İstihbarat şube müdürlükleri arasında gerginlik başgösterdi. MİT İstanbul Bölge Başkanlığı, İstanbul Emniyeti’ne yaşanan gelişmelerden duyulan rahatsızlığı iletirken, gizli bir resmi yazıyla MİT Müsteşarlığı’nı da bilgilendirdi. Buna rağmen, İstanbul Emniyeti, devam eden operasyonlarda MİT’le bağlantısı olan kişileri gözaltına almayı sürdürdü.



Bu sırada İstanbul Emniyeti, özel yetkili başsavcıvekilliğinin talimatıyla şike soruşturması başlattı. Soruşturma çerçevesinde İstanbul MİT Bölge Başkanı İsmail Nişancı’nın şüpheli sıfatıyla savcılıkça ifadesinin alınması, polisle MİT arasındaki gerginliği doruk noktasına çıkarttı. Bu gelişmeler yaşanırken, MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın Atayün ve Demirhan ile ilgili rahatsızlıklarını Başbakan düzeyinde de dile getirdiği öğrenildi.

KCK soruşturmaları



İstanbul Emniyeti’nin üst üste düzenlediği KCK operasyonlarında yakalanan ve tutuklanan şüpheliler de, MİT’in, bir ses kaydıyla kamuoyuna da yansıyan KCK yöneticileriyle yürüttükleri temaslar konusunda çarpıcı bilgiler verdi. Bu süreçte, Oslo’da yapıldığı iddia edilen görüşme de savcılıkça mercek altına alındı. Savcılığın talimatıyla, bu konuda yeni bir dosya açılarak, PKK-MİT temasları konusunun incelenmesi için emniyete talimat verildi.



İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın’ın da bilgisiyle Terör ve İstihbarat şubelerinin ayrı ayrı yaptığı çalışmalar sonunda konu, MİT’in üst düzey yetkililerinin sorgulanmasına kadar uzandı. Savcılık da dosya gereği MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile iki eski MİT’çi Emre Taner ve Afet Güneş’in ifadesinin alınması gerektiği sonucuna vardı.

Erdoğan Fidan'ı aradı



Üç ismin savcılığa çağrıldığının önceki akşam kulislere yayılmasının ardından Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın MİT Müsteşarı Fidan’la görüştüğü öğrenildi. Aynı gece İstanbul Valiliği’ne “İki ismi görevden alın” talimatının gittiği belirtildi.



