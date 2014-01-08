Independent: Emniyetteki görevden almalar Erdoğan'dan misillemedir

Türkiye'yi sarsan 17 Aralık operasyonunun sonrasında emniyet teşkilatında yaşanan görevden almalar dış basında da geniş yer buldu. Yabancı basın, en son 350 polis memurunun görevden alınmasını Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yolsuzluk operasyonuna karşı misillemesi olarak yorumladı.

Türkiye'deki yolsuzluk soruşturmasının giderek derinleştiğini vurgulayan İngiliz yayın kuruluşu BBC, dün Ankara'da 350 polis memurunun görev yerlerinin değiştirildiğini bunun da operasyondan sonra yapılan en büyük değişiklik olduğuna dikkat çekti.

Doğan Haber Ajansı'ndan Gonca Yağcı'nın dış basına dayandırdığı habere göre; en son gerçekleşen görevden almaların hükümet tarafından gece yarısı hazırlanan kararname ile gerçekleştirildiğini aktaran BBC, hükümetin operasyona polislerin görev yerlerini değiştirerek ya da görevden alarak karşılık verdiğini yazdı.

BBC, Gülen Cemaati'nin emniyet ve yargıda kilit noktalardaki etkili pozisyonlara sahip olduğunu ve Cemaatin AKP'ye bugüne kadar üç genel seçim kazanmasında yardımcı olduğunu da vurguladı.

Financial Times: Siyasi çatışma yeni tutuklamaları getirdi

İngiliz Financial Times gazetesinde Daniel Dombey imzasıyla yayınlanan yazıda, Türkiye'deki politik çatışmanın yeni tutuklamalarla şiddetlendiği ifade edilerek hükümetin polis memurlarının yerlerini değiştirdiği, görevden aldığını veya hakimlerle savcılara yeni kurallar teklif ettiği aktarıldı.

Yazıda Başbakan Erdoğan'ın Gülen Cemaati'nden olan yetkili isimleri ayıklama girişimi olarak bir gecede sadece Ankara'da 350 polis görevden aldığı ifade edildi.

Independent: Yüzlerce polis görevinden alındı

Başbakan Erdoğan'ın Fethullah Gülen'e güç göstergesi olarak yüzlerce polis memurunu görevden aldığını yazan İngiliz Independent gazetesi, Başbakan'ın düşmanını ülkede yanıltıcı bir yolsuzluk soruşturması düzenleyerek devletin gücünü ele geçirmeye çalışmakla suçladığını yazdı.

Erdoğan'ın iktidara geldiğinden bu yana en büyük meydan okumayla karşı karşı olduğunu yazan gazete, bu süreçte hükümetin ekonomiyi büyüttüğü, orduyu siyasetten uzaklaştırdığını ve Ortadoğu'da Ankara'nın rolünü bastırdığı görüşlerine yer verdi.

The Independent, 17 Aralık operasyonunun ardından Başbakan'ın ülke genelinde yüzlerce polis memurunu görevinden alarak ya da değiştirerek misilleme yaptığını yazdı.

WSJ:Erdoğan yolsuzluk soruşturmasına karşı savaşı artırıyor

Amerika'da yayınlanan Wall Street Journal gazetesi, yolsuzluk soruşturmasıyla mücadele etmek için Başbakan Erdoğan'ın aralarında müdürlerle yüksek düzeyli emniyet yetkililerinin de olduğu 400 polisi görevden aldığını yazdı.

Gazete aralık ayında patlak veren bu operasyonun hükümet ile yargı arasındaki çatışmanın gelecek yerel ve genel seçimlere kadar devam edebileceğine dikkat çekerek soruşturmanın bir yandan da siyasi tehlikeyi yükselttiğini ve yatırımcı güvenini azalttığını kaydetti.

Türkiye'deki iç rüzgarların Erdoğan'ın yüzleştiği tek sorun olmadığı yorumunu yapan gazete, Amerikan Merkez Bankası'nın bu ay Türkiye gibi gelişmekte olan marketlerdeki yatırımları harekete geçiren bono satışında frenlemeye gideceğini aktardı.