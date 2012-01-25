Emniyet'teki böcek skandalı tutanakla örtbas mı edildi?



T24 - Emniyet Genel Müdürlüğü'nü karıştıran böcek skandalının, sonradan değiştirilen bir tutanakla kapatıldığı ortaya çıktı.



Akşam gazetesi muhabiri Soner Arıkanoğlu'nun haberine göre; Emniyet'in Dikmen'deki ana hizmet binasında yaşanan 'dinleme' skandalı ve sonrasında yaşananlar şöyle gelişti: 17 Şubat 2011'de dönemin Deniz Limanları Şube Müdürü Mustafa Aral'ın eski odasındaki internet ve polnet hatlarının geçtiği kablo kutusunda bir pil bloku ile iki adet şüpheli cihaza rastlandı.





İstihbaratçılar inceledi

- Şüpheli cihazlar, aynı gün saat 21.05'te düzenlenen 'teslim tutanağı' ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'ndan gelen iki görevliye teslim edildi.



- Bulunan cihazlara ilişkin tespitlerin yer aldığı tutanakta, şu ifadeler yer aldı: 'Daire başkanımız ve sıralı amirlerle yapılan telefon görüşmesi sonucu, Sayın Emniyet Genel Müdürümüzün şifahi talimatı olduğu söylenilerek söz konusu cihazın ve eklerinin Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nda görevli personele teslim edilmesi istenmiştir. Saat 20.30 sıralarında İstihbarat Daire Başkanlığı'nca görevlendirildiğini söyleyen, isimlerini vermeyen teknik şubeden iki görevli, yaptıkları ön incelemede bataryaya bağlı entegre görünümündeki cihazın ses kayıt cihazı olduğunu, aldığı kayıtları 200 - 250 m uzağa taşıyabilen bir aktarıcı olduğunu, kesintisiz güç kaynağına bağlı diğer cihazın da ayrı bir ses kayıt cihazı olduğunu ifade etmiştir.'



- Söz konusu teslim tesellüm tutanağına Mustafa Aral ve yaşananlara şahit beş polis imza attı. Ancak bu tutanağın daha sonra değiştirildiği ortaya çıktı.



- Aynı tarih ve saatle düzenlenen ikinci tutanakta, Emniyet Genel Müdürü'nün şifahi talimatını ve cihazları inceleyen istihbaratçıların tespitlerini içeren yukarıdaki cümlelere yer verilmedi. Sadece bulunan cihazlar tarif edildi ve şöyle denildi. 'Cihaz, gereği yapılmak üzere kesintisiz güç kaynağından sıralı amirlerin emirleri doğrultusunda sökülerek Bilgi İşlem teknik personeline teslim edilmiştir.' İkinci teslim tutanağından, Mustafa Aral dışında ilk tutanakta imzası bulunan beş polisin imzası yer aldı.





Bilirkişi, üç rütbeli polis



- Olayla ilgili başlatılan idari soruşturma dosyasına ilk değil, ikinci teslim tutanağı konuldu. Cihazların teknik incelemesi ise Adli Tıp Kurumu ya da Kriminal Jandarma Laboratuvarı yerine polis bilirkişilere yaptırıldı. Rütbeli üç polisten oluşan bilirkişi heyeti, '37 mm x 15 mm boyutlarındaki X cihazın kablosuz ses aktarabilecek aparat olduğu, 46 mm x 30 mm boyutundaki X cihazın cep telefonu şarj adaptörünün içi olduğu, bununla birlikte 4 adet şarjlı olmayan pillerden pil bloku oluşturulduğu, bahsi geçen X cihazı ve aparatlarının ses ve görüntü kaydı yapamayacağı, ortamdaki sesi 10 - 20 metre uzağa iletebileceği' yönünde rapor yazdı.





Savcı 'suç işlendiğine ilişkin somut bir durum yok' dedi



- Bu arada olayı soruşturan müfettiş, eski makam odasında böcek bulunan Emniyet Müdürü Mustafa Aral'ın ifadesini 'müşteki' değil 'ifade sahibi' sıfatıyla aldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca hazırlanan soruşturma dosyası, 17 Mart 2011'de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Başsavcılık da dosyayı 31 Mart 2011'de Memur Suçları Soruşturma Bürosu'na sevk etti. Dosya, memur suçlarına bakmakla görevli Savcı Abdullah Bulgen'e verildi.





Somut durum yoktur



- Savcı Bulgen, kendisine ulaştıktan dört gün sonra, yani 4 Nisan 2011'de 'kovuşturmaya yer olmadığı'na karar vererek dosyayı kapattı. Kararda, şöyle denildi: 'Uzman bilirkişilerce yapılan incelemede, görüntü ve ses kaydetme özelliğinin olmadığı, pillerinin şarj edilebilir özelliği olmayan her yerden temini mümkün olan parçalardan meydana gelmiş kısa süreli en fazla 10 - 20 metre kadar bir mesafeye ses iletibilecek yapıda olduğu, binanın yapısı ve dışarıdan binaya sesin aktarılıp dinlenebilecek mesafede yer bulunmadığı, bu nedenle dışarıdan da bir dinlemenin mümkün olamayacağı, dinleme yapılıp yapılmadığı hususunda bir açıklığın da anlaşılmadığı, bulunan odanın kullanıcılarının bu süreç içinde devamlı değişip söz konusu hatlara bir müdahale edenin görülmediği, suç ve suç işlendiğine dair herhangi bir somut durumun elde edilmediği evrak kapsamından anlaşılmıştır.'





İtiraza yanıt bekleniyor



- Böceklerin kendisini dinlemek için yerleştirildiğini düşünen Mustafa Aral, karara itiraz etmek istedi. Ancak dosyada 'müşteki' olarak gösterilmediği için dilekçeleri kabul edilmedi. Soruşturma dosyası da Aral ve avukatına aylar sonra verildi. Aral'ın avukatı, savcılığın kararına süresi geçtikten sonra itiraz edebildi. Aral'ın avukatının yaptığı itirazı, Sincan Ağır Ceza Mahkemesi karara bağlayacak. Mahkeme itirazı reddederse böcek dosyası bir daha açılmamak üzere kapanmış olacak.





Meslekten ihraç edilmişti

Mustafa Aral, 26 Eylül 2009'da, dönemin Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Emin Arslan'la birlikte bir uyuşturu çetesine yardım ettiği gerekçesiyle tutuklanmıştı. Hakkında 6 yıldan 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Aral, 8 ay hapis yattıktan sonra tahliye edilmişti. Mülkiye müfettişinin 'Yargılama sonucu beklenmeli' yönündeki raporuna rağmen Yüksek Disiplin Kurulu kararı uyarınca meslekten ihraç edilmişti.