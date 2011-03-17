Emniyetteki ‘böcek’ polisi karıştırdı!

T24 - Emniyet Genel Müdürlüğü’nde kadın emniyet müdürünün makam odasında dinleme düzeneği bulundu. Sorulan İstihbarat ve Kaçakçılık daire başkanlıkları “Biz yerleştirmedik” yanıtını verdi.



Yasadışı dinleme iddialarının hedefinde olan ve bu nedenle sıkça suçlamalara maruz kalan Emniyet Genel Müdürlüğü’nün Dikmen’deki merkez binasının 3. katında, kadın emniyet müdürünün makam odasından dinleme düzeneği çıktı. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:





Emniyet Genel Müdürlüğü, kesintisiz güç kaynağı, mikrofon ve kablolardan oluşan ve tesadüfen bulunan düzeneğin kim tarafından konulduğunu araştırması için başmüfettiş görevlendirdi. Başmüfettişin, ilk adres olarak başvurduğu İstihbarat ve Kaçakçılık daire başkanlıkları, ortam dinlemesi kuşkusu yaratan düzeneğin adli bir dinleme kapsamında yerleştirilip yerleştirilmediği konusundaki soruya, “Biz yerleştirmedik” yanıtını verdi. Skandal olay, şubat ayının son haftasında, Koruma Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Deniz Limanları Şube Müdürü odasında meydana geldi.





Şikâyet edince



Odayı kullanan Z.A. adlı kadın şube müdürü, yaklaşık 70 kişinin aynı anda görev yaptığı bir koridorda yer alan makamındaki internet bağlantısından şikayet edince, Emniyet’in telekomonikasyon ve iletişim hizmetlerini yürüten Haberleşme Dairesi Başkanlığı görevlileri odaya geldi. İnterneti onarmak amacıyla hattın geçtiği duvar üstü buvat kanalında yapılan inceleme sırasında, üç büyük boy kalem pilden oluşturulan kesintisiz güç kaynağı haline getirilen sistem ve içine yerleştirilmiş değişik bir cisim tespit edildi.



İçinde kısa elektrik kabloları ve küçük bir mikrofon olduğu iddia edilen düzeneğin ortam dinlemesi için hazırlandığı kuşkusu doğdu. Karşı koridorunda terör, asayiş, güvenlik, kriminal polis laboratuvarları, tanık koruma ve koruma dairesi başkanlıklarından sorumlu emniyet genel müdür yardımcısının makam odası bulunan oda didik didik arandı.



Laboratuvardaki ilk incelemede, cihazın dinlemeye yarayan bir düzenek olmadığı yönünde rapor verildi. Düzenek üzerinde ikinci bir inceleme yapıldığı öğrenildi.





Yargılanan müdürün odasıydı



Şube Müdürü Z.A.’dan önce, söz konusu odayı Emniyet Müdürü Emin Arslan soruşturmasında adı geçen uyuşturucu çetesine yardım suçlamasıyla yargılanan Şube Müdürü Mustafa Arar’ın kullandığı öğrenildi. Arar’dan önce ise oda son valiler kararnamesiyle Yalova’ya atanan Osman Çapalı tarafından kullanıyordu.