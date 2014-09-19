Emniyet'te yurtdışı görev süresi 3 yıldan 1 yıla indi

Emniyet Genel Müdürlüğü Yurtdışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personel Hakkında Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle yurtdışı görevlendirme süresi 1 yıla indirildi. Değişikliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte yurtdışında görev süresi bir yılı aşanlar görev süresinin bitmesi beklenmeden yurt içi göreve çekilecek.

Emniyet Genel Müdürlüğü Yurtdışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personel Hakkında Yönetmeliğinde yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yapılan değişiklikle 3 yıl olan yurtdışı görev süresi bir yıla, yurtdışında görev süresi bir yılı aşanlar yurt içi göreve çekilecek.

'Yurtdışı süresi ancak bakan kararı ile uzayabilecek'

Yapılan yönetmelik değişikliği ile yurtdışında görevli emniyet müşaviri, emniyet ataşesi ve ataşe yardımcılarının eskiden blok şekilde üç yıl olan görev süreleri, bir yıla indirildi. Ancak bu bir yılın, İçişleri Bakanı'nın onanıyla iki kez birer yıl daha uzatılabileceği hükme bağlandı.