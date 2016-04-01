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Emniyette terfi ve atama depremi; Danıştay, 3 bin 500 kişinin sınavını iptal etti!

EGM, Danıştay'ın öne sürdüğü gerekçeler doğrultusunda yeni yönetmelik çıkartacak

01 Nisan 2016 19:59

Danıştay 16. Dairesi, emniyet görevlilerinin atama ve terfisinde düzenleyen yönetmeliğin üç maddesini ve rütbe terfi sözlü sınavlarının yürütmesini durdurması kararı emniyette atama ve terfilerde deprem etkisi yarattı. Danıştay kararından sonra bu yıl sınava giren 3 bin 500 komiser yardımcısı, komiser, amir, 2. ve 3. sınıf emniyet müdürleri ve emniyet müdür yardımcılarının sınavları iptal edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü de yeni yönetmelik için çalışmalara başladı.

Hürriyet’in haberine göre, Danıştay, Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personel Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik’teki, “Sözlü sınavda başarılı sayılmak için 50 puan şartı”, “yazılı sınava giren adaylar” ve “sözlü sınav komisyonları üst rütbeye terfi edecek personeli” ibareleri yönünden “Telafisi güç ve imkansız zarar doğurma ihtimali” nedeniyle hukuka aykırı bularak yürütmelerini durdurdu. Danıştay’ın kararı, Emniyet teşkilatındaki terfi ve atamalarda sıkıntıya neden oldu.

 

3 bin 500 kişinin sınavı iptal oldu

 

Danıştay kararından sonra bu yıl terfi sınavına giren 3 bin 500 komiser yardımcısı, komiser, amir, 2. ve 3. sınıf emniyet müdürleri, emniyet müdür yardımcılarının sınavları iptal edildi. Bu durum bir yazı ile sınava girenlere bildirildi. Sıkıntıyı aşmak için çalışma başlatan EGM, Danıştay’ın öne sürdüğü hukuki gerekçeleri de göz önüne alarak yeni yönetmelik çıkartacak. Terfi ve atamaların 2015 tarihinden öncesi gibi yeniden kurul kararıyla yapılmasının değerlendirildiği öğrenildi. Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personel Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin değiştirilmesinin ardından yeniden terfi ve atamaların yapılacağı belirtildi.

Danıştay’ın kararından sonra bu yılki terfi ve atama sınavları iptal edilirken, 2015 yılında Danıştay’ın iptal ettiği yönetmeliğe göre yapılan terfi ve atamalar ise tartışmalı hale geldi. Yürütmesi durdurulan yönetmeliğe göre 2015 yılında 2 bin 980 komiser yardımcısı, komiser, amir, 2. ve 3. sınıf emniyet müdürlerinin terfi ve ataması yapılmıştı.

17/25 Aralık soruşturmalarının ardından başlatılan “paralel yapı” soruşturmaları kapsamında emniytete köklü değişikliğe gidilmişti. Yapılan değişikliklerden biri de Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personel Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik oldu. 10 Mayıs 2015’te çıkartılan ve yazılı ve sözlü sınav komisyonunun emniyet genel müdürünce belirlenmesi nedeniyle büyük tartışma yaratan yönetmelikle aralarında il emniyet müdür yardımcıları, emniyet müdür ve amirlerinin de bulunduğu atamalar yapılmıştı.

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