Emniyet'te 'şark tayini' depremi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde merakla beklenen memurlardan başkomiserlere kadar olan şark tayinleri dün akşam saatlerinde belli oldu.

İstanbul’da 4 bin 500 polis şarka gönderilirken, şarktan bin 200 polis İstanbul’a geldi. Şarka gönderilen polisler arasında 17 Aralık Büyük Rüşvet Operasyonu’nu gerçekleştirdikten sonra tayin furyasında başka görevlere kaydırılan ve şark görevi gelmiş polislerin de bulunduğu belirtildi. Yaklaşık 3 bin polislik aradaki farkın ise polis okullarından ve batı illerinden gelecek polislerle kapatılacağı belirtildi. Müdür ve amir seviyesindeki şark tayinlerinin ise önümüzdeki ay gerçekleşmesi bekleniyor.

Çetin Aydın'ın Hürriyet'teki haberine göre, geçtiğimiz yıl 100’ü başkomiser ve komiser 2 bin 200 polisin şark tayinleri çıkmış, Gezi Parkı eylemleri nedeniyle tayinler durdurulmuş, polislerin isyan etmesi üzerine tayinler daha sonra açılmıştı. İstanbul’da, 17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonundan sonra operasyonu gerçekleştiren müdür ve amirlerin de arasında bulunduğu yaklaşık 150 müdür ve bin 500 polisin görev yerleri değiştirilmişti. Operasyonu yapan şube müdürlerinin de arasında bulunduğu polisler yasadışı telefon ve ortam dinleme, kayıtları sızdırma ve kayıt silme suçlamaları ile açığa alınmış, haklarında idari ve adli soruşturma soruşturma başlatılmıştı.