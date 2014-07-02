Emniyette rütbelilere yeni tayin dalgası

İçişleri Bakanlığı henüz görev süresi dolmayan, ya da şark hizmetini tamamlamayan rütbeli personele yönelik yeni bir tayin gerçekleştirdi. Aralarında 17 Aralık yolsuzluk operasyonunu, Yüksek Hızlı Tren ihalelerinde usulsüzlük gibi birçok kritik soruşturmalarının adli kolluk ayağının başındaki polis şeflerinin de bulunduğu çok sayıda rütbeli tayin edildi. Başta Ankara, İzmir, Adana ve Samsun olmak üzere Türkiye genelinde birçok ilde çok sayıda görev değişikliğine gidildi. Ancak tayinlerin sayısı konusunda net bir rakam bildirilmedi. Tayini çıkan polisler, Emniyet Genel Müdürlüğü sisteminden yeni görev yerlerini öğrendi.

İstanbul'da 160 rütbelinin görev yeri değişirken,17 Aralık öncesi Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan polis şeflerinin tamamı küçük illerde İl Emniyet Müdürlüklerine atandı. Öte yandan amir konumundaki polislerin de tayini çıktı.

Eski Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Emre Murat Korkmaz Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü, 17 Aralık yolsuzluk iddialarına ilişkin soruşturmasının Ankara ayağını yürütürken görev yeri Ankara içerisinde birçok kez değişen eski Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Osman Şamil Kaya Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Âdem Yalçınkaya Elmadağ Polis Okulu, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürü iken Mamak Emniyet Müdürlüğü’ne atanan Polis şeflerinden Ertan Kaya Niğde İl Emniyet Müdürlüğü, Alparslan İlter Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü, eski Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube’den sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Lokman Kırcılı ve eski Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı İsmail Öztürk Erzincan Polis Okulu’na atandı.

İdare Mahkemesi kararları uygulanmadı

Öte yandan, 17 Aralık’tan sonra görev yeri değiştirilen ve İdare Mahkemesi’ne yapılan başvurularda atama ve tayinlere ilişkin verilen yürütmeyi durdurma kararları da uygulanmadı. Polisler mahkeme kararına rağmen birçok kez yeni tayinlere maruz kaldı. Bulundukları illerde ailevi durumu ve mazereti olanlar ise söz konusu gerekçeler göz ardı edilerek, yeniden tayin edildi. Atamaların yanı sıra, terfi alan birçok baş komiser, komiser ve amire de terfileri verilmemişti.