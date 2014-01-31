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Emniyet'te polislere görev iadesi

Kilis'te görevden uzaklaştırılan 14 emniyet personeline görevleri iade edildi

31 Ocak 2014 09:26

İnsani Yardım Vakfı'nın Kilis ofisinde yapılan aramadan sonra görevden alınan 14 emniyet personelinin görevlerine iade edildiği bildirildi.

Emniyet Müdürlüğü, İnsani Yardım Vakfı İHH ofisinde yapılan aramadan sonra görevden uzaklaştırılan 2 komiser ve 12 şube müdürünün görevlerine döndüğünü bildirdi.

14 Ocak'ta 6 ilde düzenlenen operasyonun ardından 14 emniyet personeli hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Öte yandan 17 Aralık operasyonuyla başlayan görevden almalar da sürüyor. Son olarak İzmir'de 274 Gaziantep'te ise 27 polisin görev yerleri değiştirildi.

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