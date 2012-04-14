Emniyet'te paşalara 28 Şubat'la ilgili neler soruldu?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 Şubat soruşturmasında, şüphelilerin ve avukatlarının belge ve bilgi almalarının önüne geçebilmek için mahkemeden dosyaya ilişkin gizlilik kararı aldı. Soruşturmayı yürüten Özel Yetkili Cumhuriyet Savcıları Mustafa Bilgili ve Kemal Çetin’in hazırladığı sorular emniyette şüphelilere soruldu, bazı belgeler de gösterildi.

'Emirleri uyguladık'

Nurettin Kurt'un Hürriyet gazetesinde yayımlanan haberine göre, çoğu emekli albaylardan oluşan şüpheliler, suçlamaları kabul etmedi.

Şüpheliler, “O dönem emir komuta zinciri içinden bize verilen emirleri yerine getirdik” dediler. O döneminde basın bölümünde çalışan bir emekli asker de iddiaya göre, “BÇG faaliyetleri ile ilgili mayıs, nisan aylarında iki-üç toplantı yapıldı. İçinde olduğum birimin emriyle toplantılara katıldım. Bana medyada yer alan irtica haberlerini taramam emredildi. Emri yerine getirdim. Ancak kimin talimat verdiğini bilmiyorum” dedi.

İşte o sorular:

1- “İstanbul Başsavcılığı’nın, Ankara Başsavcılığı’na gönderdiği Genelkurmay Karargâhı, Genelkurmay Başkanlığı, Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri Başkanlığı logoları bulunan, seri numaralı, gizlilik dereceli CD’den elde edilen, içeriği ve ekleri size gösterilen 4 Mayıs 1997 tarihli, Gen. Sek: 3050-55.97-CRA SB. sayılı “Çalışma Grubu Oluşturulması” konulu, Genelkurmay Personel Başkanlığı’na hitaben yazılmış olan Orgeneral Çevik Bir imzalı yazı hakkında bilgi veriniz.

2- ...ekleri size gösterilen 10 Nisan 1997 tarihli HRK: 70200-77-97/İGHD. (PL2) sayılı BÇG konulu G.kurmay Personel Başkanlığı’na hitaben yazılan Orgeneral Bir imzalı yazı hakkında bilgi veriniz.

İsim ve görevlendirme

3- ...29 Nisan 1997 tarihli HRK: 3429-15-97/İGHD. (PL.Ş3) sayılı Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi konulu Personel Başkanlığı’na yazılmış olan Orgeneral Bir imzalı yazı hakkında bilgi veriniz. “BÇG Mektupları, Siyasi İslamın Faaliyetleri” konulu Orgeneral Çevik Bir imzalı yazı hakkında bilgi veriniz.

4- ...Mayıs 1997 tarihli HRK:4130-97/İGHD. (PL.Ş.2) sayılı “Sürekli Giriş Kartı” konulu, İç.Güv.Hrk.D.Bşk. Tuğgeneral Kenan Deniz isimli, paraf bölümünde Pl.Şb.Yb.Ü.Akbulut, Pl.Şb.Alb. İ. Koralp isimleri bulunan gizli kaşeli yazı bilgi veriniz. Ekteki “BÇG Alanına Giriş Yetkisi Verilen Personel” listesi, “BÇG Kriz Masası Kurulu” başlıklı liste, “İç Güvenlik Harekât Dairesi Plan Şube Müdürlüğü” başlıklı isim ve görevlendirmelerin yer aldığı tablo hakkında bildiklerinizi anlatınız.

5- ...BÇG kapsamında irtica ile mücadele brifing ve konferansı verildiği anlaşılıyor. Bir konferans veya brifing verdiniz mi, konferans talimatı verdiniz mi?

6- ...BÇG tarafından irtica ile mücadele kapsamında milletvekili, belediye başkanları, hâkim ve savcılar, vali ve kaymakamlar, emniyet görevlileri, öğretmenler gibi birçok kamu görevlisi günlük durum raporu ile BÇG Olay Bildirim Raporu kim tarafından, ne amaçla doldurulmaktadır.

Eylem planı

7- ...6 Mayıs 1997 tarihli HRK:3429-26-97/İGHD.PL.Ş.(2) sayılı, “Batı Harekât Konsepti” konulu; 27 Mayıs 1997 tarihli HRK:3429-64-97/İGHD.PL.Ş.(2) sayılı, “Batı Eylem Planı” konulu Orgeneral Bir imzalı yazı hakkında bilgi veriniz. Ekinde bulunan Kur.Kd.Alb. İdris Koralp imzalı “BÇG Eylem Planı”nda belirtilen eylem ve tedbirler ne maksatla yapılmaktadır.

8- BÇG’nin hazırladığı ve düzenlenen fişleme formlarının hangi alanda, kimler veya hangi gruplar hakkında bilgi toplanması için hazırlandığını anlatınız.

9- ...17 Eylül 1990 tarihli İSTH: 3590. 1049-97/İKK ve Güv.D.İçisth.Ş.(1049) sayılı “İhbar ve şikâyet hakkında ailevi ve kişisel verilerin rapor edilmiş olduğu anlaşılmaktadır. Bu konuyu açıklayınız.

10- ... BÇG faaliyetleri kapsamında ülkemiz genelindeki ticari şirketler, okullar ve yurtlar, vakıf ve dernekler, imam hatip liseleri, Kuran kursları ile ilgili belgeler olduğu anlaşılıyor. Açıklayınız.

Bazı komutanlara o dönem televizyonda yayınlanan Süper Baba, Bizimkiler, Tatilciler gibi dizilerde laiklik vurgusu yapılması istenip istenmediği de soruldu.

MGK sorgulama dışında

Döneme adını veren ve 28 Şubat 1997’de toplanan MGK’da alınan kararların sorgulamaların dışında tutulduğu öğrenildi. Refahyol hükümetinde bakan olarak görev alan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün de imzasının olduğu MGK kararlarının savcılığın yürüttüğü TCK 312. madde kapsamına girmediği bildirildi.