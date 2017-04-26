Emniyette 'mahrem abi' operasyonu; 1120 kişi gözaltında!

Emniyete yönelik 'FETÖ' soruşturması kapsamında 81 ilde operasyon başlatıldı.

DHA'nın haberine göre, 81 ilde eş zamanlı başlatılan operasyon kapsamında 3 bin 224 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartılırken şu ana kadar 1120 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Emniyet teşkilatı içindeki FETÖ üyelerinin sivil mahrem imamı olan 81 ilde bin kişi hakkında gözaltı kararı verilmiştir" denildi.

Anadolu Ajansı, operasyonlara 8 bin 500 polisin katıldığını bildirirken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ilk yaptığı açıklamada "72 ilde 1009 mahrem imam gözaltına alınmıştır" dedi.

"4 bin 224 kişi hakkında gözaltı kararı"

İstihbarat Daire Başkanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın yaptığı çalışmalarda, 'FETÖ'nün emniyet teşkilatındaki mahrem yapılanması içinde bulunduğu öne sürülen 4 bin 224 kişiyi tespit ettiği belirtildi. Başsavcılık 4 bin 224 şüpheli hakkında arama ve gözaltı kararı verdi. Bu şüphelilerden yaklaşık bin 500'ünün cezaevinde bulunduğu, bir kısmının ise yurt dışına kaçtığı belirtildi.