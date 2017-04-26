T24 LogoT24 Logo
Gündem

Emniyette 'mahrem abi' operasyonu; 1120 kişi gözaltında!

81 ilde eş zamanlı başlatılan operasyon kapsamında 3 bin 224 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı

26 Nisan 2017 12:03

Emniyete yönelik 'FETÖ' soruşturması kapsamında 81 ilde operasyon başlatıldı.

DHA'nın haberine göre, 81 ilde eş zamanlı başlatılan operasyon kapsamında 3 bin 224 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartılırken şu ana kadar 1120 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Emniyet teşkilatı içindeki FETÖ üyelerinin sivil mahrem imamı olan 81 ilde bin kişi hakkında gözaltı kararı verilmiştir" denildi.

Anadolu Ajansı, operasyonlara 8 bin 500 polisin katıldığını bildirirken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ilk yaptığı açıklamada "72 ilde 1009 mahrem imam gözaltına alınmıştır" dedi.

"4 bin 224 kişi hakkında gözaltı kararı"

İstihbarat Daire Başkanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın yaptığı çalışmalarda, 'FETÖ'nün emniyet teşkilatındaki mahrem yapılanması içinde bulunduğu öne sürülen 4 bin 224 kişiyi tespit ettiği belirtildi. Başsavcılık 4 bin 224 şüpheli hakkında arama ve gözaltı kararı verdi. Bu şüphelilerden yaklaşık bin 500'ünün cezaevinde bulunduğu, bir kısmının ise yurt dışına kaçtığı belirtildi.

ETİKETLER

EmniyetFETÖ operasyonugözaltılar80381 il

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24