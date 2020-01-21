Emniyette kadın avukatı döven komisere 2 yıl hapis cezası

Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde, 4 Haziran 2018’de avukat Gül Simge Yılmaz’a dövüp, silah çeken, “Alevi misin?” diye soran, “Senin soyunda sopunda bir karışıklık var” diyerek hakaret eden komiser Gökhan Kızıltepe'ye indirim uygulanarak 2 yıl 1 ay hapis cezası ile 8 bin 750 lira para cezası, polis memuru Emre Andaç'a da indirim uygulanarak 3 bin 125 TL para cezası verildi.
Polis memuru İ.C. beraat ederken gerekçeli kararda, "Tüm avukatlar ve özellikle kadın avukatlarda savunma sürecinde aynı sorunları yaşama tehdidi etkisi oluşturduğundan İstanbul Barosu’nun da eylemden zarar gördüğünü belirtti"
Gerekçeli kararda en güvenilir kurumlardan olması gereken Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Bürosu’nda meydana gelen olayın, avukatların Anayasal, kamusal savunma görevlerini, kaba davranışlara, şaka bahanesi altında darp fiillerine, sözlü ve fiziki mağduriyete maruz kalmadan yapabilme inancını zedelediğine dikkat çekildi.