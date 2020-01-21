Emniyette kadın avukatı döven komisere 2 yıl hapis cezası

Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde, 4 Haziran 2018’de avukat Gül Simge Yılmaz’a dövüp, silah çeken, “Alevi misin?” diye soran, “Senin soyunda sopunda bir karışıklık var” diyerek hakaret eden komiser Gökhan Kızıltepe'ye indirim uygulanarak 2 yıl 1 ay hapis cezası ile 8 bin 750 lira para cezası, polis memuru Emre Andaç'a da indirim uygulanarak 3 bin 125 TL para cezası verildi.

Polis memuru İ.C. beraat ederken gerekçeli kararda, "Tüm avukatlar ve özellikle kadın avukatlarda savunma sürecinde aynı sorunları yaşama tehdidi etkisi oluşturduğundan İstanbul Barosu’nun da eylemden zarar gördüğünü belirtti"

Hürriyet'ten Ayşegül Usta'nın haberine göre davanın görüldüğü İstanbul 37’inci Asliye Ceza Mahkemesi hakimi Hakkı Yalçınkaya, 43 sayfalık gerekçeli kararında “Dini farklılıklar nedeniyle yaşanan savaşlar, çatışmalar tarihten çıkarıldığında geriye barış, huzur ve kardeşlik kalır. Anayasa’nın başlangıcında yer alan Yurtta Sulh Cihanda Sulh ilkesinin uygulanması huzur ve barış ortamı için zorunludur” dedi.