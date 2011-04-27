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EMNİYETTE İNTİHAR GİRİŞİMİ TEKİRDAĞ (A.A)

27 Nisan 2011 18:10

-EMNİYETTE İNTİHAR GİRİŞİMİ TEKİRDAĞ (A.A) - 27.04.2011 - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, banka borcu nedeniyle 2 ay hapis cezasına çarptırılan ve götürüldüğü emniyet müdürlüğünde başına tabancayla ateş eden kişi ağır yaralandı. Ekrem M'ye (53) bir bankaya olan 13 bin 300 lira borcu yüzünden ilgili mahkeme tarafından 2 ay hapis cezası verildi. Hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle Ekrem M'yi arayan polis ekipleri, bir lokalde gözaltına aldı. Hakkındaki karar bildirilen Ekrem M, Çerkezköy Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceğini ve cezaevine gönderileceğini öğrenen Ekrem M, apış arasında gizlediği belirtilen ruhsatsız tabanca ile gittiği tuvalette kafasına bir el ateş etti. Ağır yaralanan ve Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Ekrem M'nin hayati tehlikesinin devam ettiği kaydedildi. Olayın ardından cumhuriyet savcısı Emniyet Müdürlüğüne gelerek incelemelerde bulundu. Ekrem M'yi gözaltına alarak emniyet müdürlüğüne götüren polislerin savcılıkça ifadelerinin alındığını ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

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